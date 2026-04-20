Karlik Džouns pobijedio Zvezdu i poručio: "Neću mnogo da pričam o njima, ali priznaću im jedno"

Karlik Džouns je poslije pobjede nad Crvenom zvezdom istakao da je ponosan na tim, pohvalio je Isaka Bongu, ali i - Crvenu zvezdu.

Karlik Džouns je pogodio polaganje uz mnogo kontakta i tim pogotkom smo vidjeli da je vječiti derbi gotov. Na kraju je Partizan pobijedio, a plejmejker crno-bijelih nije krio koliko mu je drago zbog pobjede.

"Osećam se sjajno. Uvijek je sjajno pobijediti u derbiju. Znamo koliko znači navijačima. Sjajno je što sada mi možemo da se hvalimo da smo pobijedili. Srećan sam što smo pobijedili i to drugi put zaredom. Osjećam se sjajno, svaki put kada ih pobijedimo je sjajan osećaj i siguran sam da će oni reći isto. Sjajna pobeda za nas, igrali smo jako požrtvovano, igrali smo odlično u prvom poluvremenu. U drugom poluvremenu su se vratili, ali pobijedili smo", rekao je Karlik Džouns poslije utakmice.

Bonga je nevjerovatan

Najbolji pojedinac meča sa 16 poena, 7 skokova i 3 asistencije bio je Isak Bonga.

"Bonga je bio nevjerovatan. Neke stvari koje radi su nevjerovatne i to što on radi se ne vidi u statistici. Osjećam da je uvijek svuda, Skače, uzima ničije lopte. Ako napravimo defanzivnu grešku on je tu. Ne bih se iznenadio da opet bude najbolji defanzivac sezone", rekao je Karlik.

Što se tiče polaganja za pobjedu - to je ono zbog čega igra košarku plej nacionalne selekcije Južnog Sudana. "Živim za te momente. Znam da smo morali da postignemo poene jer su se oni upalili na kraju. Samo sam probao da završim meč na pravi način."

Kako preživeti pauzu?

Sada Partizan čeka pauza od tri sedmice bez meča u ABA ligi. Ipak može to da se iskoristi da se neki igrači oporave i da tim potpuno zdrav i spreman uđe u doigravanje.

"Nemamo toliko slobodnog vremena da bismo ispali iz forme. Naravno da moramo da uradimo nešto tokom pauze, ali prošlih nekoliko mjeseci su bili teški. Neki momci su igrali kroz manje povrede i ovo je idealan momenat da se malo odmorimo i u plejof uđemo zdravi", rekao je Karlik.

Pitali su ga novinari i za sudijski kriterijum i to što u nekim momentima pokušava da iznudi faulove.

"Često ne dobijam faulove iako mislim da ima mnogo kontakta kada idem na koš. Tako da gdje god mogu da dobijem lak faul, uzeću ga. U posljednje vrijeme sam shvatio kada mogu da dobijem faul i pokušavam da dobijem taj faul", naglasio je on.

Na kraju je ukratko rekao i nešto o šansama Crvene zvezde protiv Barselone u plej-inu. "Oni su u plej-inu tako da su dobro uradili ove sezone. Ako pobijede, pobijedili su. Ako izgube, izgubili su. Neću mnogo da pričam o njima. Morate da im priznate, ušli su u plej-of, imaju svoje mjesto tu i toliko mogu da kažem", rekao je na kraju Karlik Džouns.

