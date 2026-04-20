Kapiten Crvene zvezde Ognjen Dobrić istakao da njegov tim nema vremena da misli na poraz od Partizana.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Crvene zvezde nalaze se u veoma napornom ritmu utakmica - u nedjelju su gostovali Partizanu, a u utorak gostuju Barseloni u okviru plej-ina Evrolige. Upravo je to glavni razlog zbog kojeg nemaju previše vremena da se osvrću i analiziraju utakmicu koja tek što je završena, pa Ognjen Dobrić ističe da tim ne misli na poraz od crno-bijelih.

Kapiten Zvezde najavio je gostovanje Barseloni i jedan od najbitnijih mečeva sezone, ali je upitan i da prokomentariše derbi u ABA ligi. Čini se da mu taj neuspjeh nije tako teško pao - moguće i da je zato što je Dobrić svjestan da do kraja sezone crveno-bijele čeka još mečeva protiv najvećeg rivala.

"Nemam posebne rituale, trudim se da budem fokusiran na utakmicu koja slijedi, mislim da je tim fokusiran, zna važnost, znaju šta nam donosi pobjeda u Barseloni, potencijalni plej-of.Svi su svjesni toga, mislim da je ekipa spremna za takve mečeve, samo da ekipa to energetski isprati, biće u redu", rekao je Ognjen Dobrić i dodao:

"Utakmica kao utakmica, u takvom smo ritmu da igramo na dva-tri dana, ništa nam drastično nije novo. Neke sitne povrede su oporavljene, nadam se da će svi biti spremni".

Vidi opis "Nemamo vremena da mislimo o Partizanu": Ognjen Dobrić već zaboravio poraz u derbiju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 19 / 19

Jedan od igrača sa najviše nastupa u istoriji Crvene zvezde nije previše opširno govorio o meču protiv Partizana koji je u okviru ABA lige odigran u nedjelju uveče. Partizan je pobijedio Crvenu zvezdu u meču koji nije direktno uticao na plasman timova, a tokom kojeg su crveno-bijeli mislima već biti u Barseloni.

"Pokušavamo da odigramo najbolje moguće svaku utakmicu, probamo da izbjegnemo povrede. Ovu smo izgubili, već sutra je nova utakmica, nemamo previše vremena da razmišljamo o tome. Imali smo i neke povrede o kojima smo morali da mislimo", dodao je kapiten Crvene zvezde.

Podsjećamo, meč Barselone i Crvene zvezde igra se u utorak (20.45), a to je okršaj devetog i desetog tima na kraju ligaškog dijela Evrolige. Pobjednik tog meča igraće protiv poražene ekipe iz okršaja Panatinaikosa i Monaka, a od ova četiri tima samo će dva obezbijediti plasman u četvrtfinale Evrolige. Ukoliko upiše obje pobjede, Zvezda će u četvrtfinalu igrati protiv Olimpijakosa.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!