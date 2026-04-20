"Željeli ste zlo meni i porodici": Jago pun bijesa otišao iz Zvezde, još ga boli

Brazilski košarkaš Jago dos Santos oglasio se i ponovio ljutite komentare na račun "hejtera" koji su ga kritikoval u Zvezdi.

Nekadašnji košarkaš Crvene zvezde Jago dos Santos nedavno je sporazumno raskinuo ugovor sa klubom, a zatim vrlo brzo, poslije sat vremena, našao novi angažman. Potpisao je za Virtus iz Bolonje, u čijem je dresu debitovao na meču italijanskog prvenstva i odmah izazvao pažnju u Srbiji!

Nakon što je učestvovao u pobjedi svog tima, Jago dos Santos je pecnuo Crvenu zvezdu, a zatim se na društvenim mrežama oglasio i pojasnio na šta je tačno mislio. Objasnio je Brazilac da je bilo navijača Zvezde koji su željeli zlo njemu i njegovoj porodici, a to su mu i pisali u porukama tokom prethodnog perioda.

"Da prokomentarišem... Da, vi niste zaslužili ovo. Problem nisu pravi navijači već oni koji su mi slali poruke da napustim klub i željeli zlo meni i mojoj porodici. To je prešlo svaku granicu. Ja volim Crvenu zvezdu, poštujem njenu istoriju i cijenim sve što je izgrađeno tokom ovih godina. Pravi navijači podržavaju igrače u dobrim momentima, ali i u onim teškim - oni ih ne napadaju onda kada stvari ne idu dobro", napisao je Jago dos Santos u svojoj objavi.

Podsjećamo, Jago dos Santos je prvo poručio navijačima Crvene zvezde da "nisu zaslužili ovo" nakon što je na debitantskom nastupu za Virtus odigrao veoma dobar meč. On je u pobjedi protiv Tortone imao 12 poena, šest skokova i šest asistencija, a navijači Zvezde su komentarisali da u crveno-bijelom dresu takve partije nije beležio ni u ABA ligi.

Brazilski plejmejker je ove sezone za Crvenu zvezdu u Evroligi odigrao 25 mečeva, uz prosjek od 2,6 poena, 2,2 asistencije i 0,8 skokova. Na mečevima Evrolige Jago dos Santos imao je užasne procente šuta - 28,6 odsto za dva (8/28) i 20,8 odsto za tri poena (11/53). U ABA ligi je odigrao 18 utakmica uz prosjek od 7,8 poena, 4,9 asistencije i 1,8 skokova. Procenti su bili daleko bolji - 46,8 odsto za dva (22/47) i 35,6 odsto za tri poena (26/73).