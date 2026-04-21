Zvezda na sve ili ništa protiv Barselone!

Dragan Šutvić
Kodi, Moneke, Nvora ili Batler? Ko je lider ove Crvene zvezde? Priliku da to pokažu i dokažu imaće večeras protiv Barselone u utakmici na sve ili ništa.

Crvena zvezda večeras od 20.45 igra protiv Barselone za "opstanak" u Evroligi. Dobro znaju svi u Zvezdi da samo pobjeda donosi još jednu šansu da se uđe u plej-of, ali protivnik nije mogao da bude teži. Znamo da se Barselona obično muči protiv Katalonaca u Evroligi, a iako je dobila jedan meč prošle sezone - skor je vrlo indikativan.

Od dosadašnjih 20 duela u Evroligi, Barselona je dobila čak 17, što će reći da Saša Obradović mora da "napravi čudo" i da tek četvrtom pobjedom protiv Katalonaca trasira put ka drugom obračunu u plej-inu, protiv Panatinaikosa ili Monaka.

Ove sezone gledali smo "tijesne" mečeve, prvo je Barselona dobila u "Areni" 89:79 uz nekoliko spornih sudijskih odluka, da bi zatim prije mesec dana u "Blaugrani" viđen produžetak. Tamo se Barselona ipak bolje našla i "odbila" je nalet Crvene zvezde, za pobjedu 92:88.

Šta je rekao Saša Obradović?

"Mnogo smo naučili iz prethodne utakmice koju smo igrali nedavno u Blaugrani. Neke izgubljne lopte su nas koštale, neka naivnost u pravljenju faulova na kraju... Možda je najviše smetalo što nismo uvijek nalazili dobre mismeč situacije, neke igrače koje je trebalo da gađamo smo promašili, a u nekim okvirima i selekcija šuta nije bila najbolja. I pod svim tim okolnostima smo mi mali produžetak, mogli smo da pobijedimo. Te stvari moraju bolje da se igraju, ekipa sa velikim očekivanjima mora uvijek da ima dobra rješenja, pogotovu u ovakvim utakmicama. Ovo su utakmice koje ti određuju status i sezonu na kraju krajeva, ne smije da bude nikakvih izgovora", rekao je trener Zvezde poslije prijepodnevnog treninga.

Sve ono što Zvezda nije radila protiv Partizana za vikend, sada će morati protiv Barselone ako hoće pobjedu:

"Naš glavni kvalitet je agresivnost u odbrani. U prvoj utakmici smo dobro branili tranziciji, ali smo im i iz ofanzivnih grešaka dali neke poene, to mora da se iskontroliše. Odbrana na Panteru je bila solidna i to moramo da ponovimo. Najvažnija je njihova igra na niskom postu, to im je možda i više od trećine, nisko post sa Klajburnom, sa Šengelijom, malo i Para... To moramo dobro da branimo, nešto individualno, nešto timski".

Ko će igrati za Zvezdu?

Odmorio je Džered Batler i biće spreman za današnji meč, dok su pod znakom pitanja Džoel Bolomboj i Semi Odželej, što bi i te kako moglo da bude problematično za Zvezdu ako ne budu mogli da nastupe.

"Vidjećemo, Džoel ide sa nama. Semi je u nedjelju pao na kuk na koji je pao i u Blaugrani, ali on ima veliku želju da igra", rekao je Obradović koji će pred sam meč donijeti odluku ko će biti u sastavu, a biće zanimljivo vidjeti da li će računati na Davidovca, koji je sada spreman da igra.

Od koga se najviše očekuje?

Na muci se poznaju junaci, tako da će danas svi igrači koji su tokom sezone proglašavani za "prvu violinu" - imati priliku to i da dokažu. Jesu li ili nisu glavni igrači ove Zvezde? Biće to prilika da vidimo kako pod pritiskom igraju Batler, Moneke, Nvora i Kodi, od kojih se svakako očekuje da zaigraju bolje nego u prethodnih nekoliko utakmica.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

