Puno se priča o budućnosti Mohameda Salaha.
Izvor: News Images, News Images LTD / Alamy / Profimedia
Mohamed Salah je saopštio javnosti da će napustiti Liverpul poslije devet sezona, a odmah je krenulo sa spekulacijama o narednoj destinaciji. Prirodno je bilo da se prvo razmišlja o Saudijskoj Arabiji ili MLS-u, ali postoji šansa da Egipćanin ostane u Evropi.
Mnogi klubovi bi voljeli da ga vide u svojim redovima, ali malo njih može da izdvoji sumu novca potrebnu za zaradu krilnog fudbalera.
Vidi opis
Pred Salahom jedna od najboljih ponuda u istoriji fudbala: Basnoslovna suma spremna za Egipćanina!
Skloni opis
Izvor: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 14 1 / 14
Izvor: Chris Foxwell / AFP / Profimedia Br. slika: 14 2 / 14
Izvor: Peter Byrne / PA Images / Profimedia Br. slika: 14 3 / 14
Izvor: Paul Greenwood / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 14 4 / 14
Izvor: Peter Byrne / PA Images / Profimedia Br. slika: 14 5 / 14
Izvor: Chris Foxwell / AFP / Profimedia Br. slika: 14 6 / 14
Izvor: Peter Byrne / PA Images / Profimedia Br. slika: 14 7 / 14
Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 14 8 / 14
Izvor: Darren Staples / AFP / Profimedia Br. slika: 14 9 / 14
Izvor: News Images, News Images LTD / Alamy / Profimedia Br. slika: 14 10 / 14
Izvor: Bradley Ormesher / News Licensing / Profimedia Br. slika: 14 11 / 14
Izvor: Pedro Soares/SPP / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 14 12 / 14
Izvor: Peter Byrne, PA Images / Alamy / Profimedia Br. slika: 14 13 / 14
Izvor: Peter Byrne, PA Images / Alamy / Profimedia Br. slika: 14 14 / 14
Među klubovima koji mogu da ispariraju zahtjevima Salaha, prema navodima, nalazi se Fenerbahče.
U Istanbulu imaju veliku želju da dovedu "faraona", a prema navodima portala "A Spor", Fenerbahče za Salaha sprema nevjerovatnu ponudu.
Pominje se da bi plata iznosila 20 miliona evra, a ugovor trogodišnji.
Suma je nevjerovatna, posebno kada se zna da se radi o fudbaleru koji će sredinom juna napuniti 34 godine.