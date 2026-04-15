Liverpul ispao, šampion Evrope prejak za njega: Mohamed Salah posljednji put igrao LŠ na Enfildu

Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Liverpul ispao iz Lige šampiona izgubivši od Pari Sen Žermena i kod kuće 0:2. Mohamed Salah odigrao posljednji meč za "redse" u najjačem takmičenju.

Mohamed Salah Izvor: David Blunsden / Actionplus / Profimedia

Liverpul je izgubio od Pari Sen Žermena 0:2 i u revanšu četvrtfinala Lige šampiona i ispao ukupnim skorom 0:4. Oba gola za prvaka Evrope na Enfildu postigao je Usman Dembele, 72. i 90+1. minutu i uveo svoj tim među četiri, gdje će igrati protiv pobjednika dvomeča Bajern - Real Madrid (2:1).

Bio je to oproštaj Mohameda Salaha od Lige šampiona u dresu Liverpula, jer će na ljeto napustiti Enfild. Za devet godina u crvenom dresu Egipćanin je osvojio Ligu šampiona 2019, ali nije uspio da postigne gol i u posljednjem nastupu za engleskog velikana u najjačem takmičenju.

Njegov učinak je impresivan, jer je u 83 nastupa u LŠ za Liverpul postigao 47 pogodaka, uključujući i onaj iz penala u finalu na stadionu Metropolitano u Madridu, u pobjedi protiv Totenhema 2:0. Na tom stadionu Atletiko Madrida večeras je odigran jedan od mečeva sezone i Barselona je u njemu ispala iz Lige šampiona.

Iako Liverpul nije "počišćen" sa terena, kako su mnogi očekivali, ipak nije smogao snage da postigne bar počasni gol u ovom dvomeču. Menadžer Redsa Arne Slot uvrstio je Salaha među rezerve od početka i dao mjesto startnog napadača Aleksandru Isaku, ali je Egipćanin zaigrao od 30. minuta umjesto povrijeđenog Uga Ekitikea.

Sa "nulom" na semaforu završena je velika era kluba u Ligi šampiona i ozvaničeno je da Liverpul ove sezone neće osvojiti nijedan trofej. Predstoji mu borba za plasman u LŠ kroz Premijer ligu.



