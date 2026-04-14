Uživo, Atletiko - Barselona: Sve gori u Madridu, Barsi poništen treći gol

22 : 19 55' - Nema gola, ostaje 1:2! Opsada gola Atletiko Madrida trajala je veoma dugo, prijetili su gosti iz različitih situacija, stizali u peterac i izlazili iz njega, a onda i postigli gol koji bi mogao da im donese barem produžetak. Gavi je šutirao, lopta je nakon bloka stigla do Ferana Toresa, a on je zatresao mrežu. Ipak, poništen je gol Barselone. Gavi je bio u nedozdvoljenoj poziciji.

22 : 16 53' - Lukman! Vukao je kontru Hulijan Alvarez nakon što je Antoan Grizman osvojio loptu, a iz drugog plana stigao je Ademola Lukman. Uputio je opasan udarac, ali je lopta prošla pored stative.

22 : 10 46' - Nastavljamo Pratimo drugi dio meča između Atletiko Madrida i Barselone. U prvom meču bio je 2:0 za Madriđane, dok Barselona nakon prvog dijela revanša ima prednost 2:1 koja joj nije dovoljna ni za produžetke. Čisto da napomenemo, nema pogodaka na meču Liverpula i Pari Sen Žermena, gdje Francuzi čuvaju dva gola prednosti iz Pariza.

21 : 53 Poluvrijeme - 1:2! Uvodni dio meča ličio je na katastrofu Atletiko Madrida, jer je Barselona postigla dva pogotka i neutralisala prednost iz prvog meča, ali... Jedan trenutak genijalnosti fudbalera Atletika bio je dovoljan da steknu prednost koju će braniti u nastavku meča. Čeka nas spektakl u nastavku utakmice.

21 : 42 41' - Nema penala! Pao je u kaznenom prostoru Dani Olmo, ali mu je glavni arbitar samo pokazao da ustane i nastavi igru. Odmah u nastavku te akcije Barselona je imala novu dobru šansu, ali je Muso zaustavio udarac Toresa.

21 : 36 Brutalna tuča pred početak meča Pročitajte i ovo Fudbal | Pre 54 min Brutalna tuča policije i navijača u Madridu: Sijevali pendreci pred četvrtfinale Lige šampiona Uvertira pred veoma važan meč u četvrtfinalu Lige šampiona nije bila lijepa. Pred duel u Madridu sukobili su se navijači domaćeg tima i policija, a po informacijama koje kruže društvenim mrežama ima i povrijeđenih fanova crveno-bijelog tima iz glavnog grada Španije. Izvor: Diego Radamés / ContactoPhoto / Profimedia

21 : 32 31' - GOL, Lukman, 1:2! Nije mrtav Atletiko Madrid, to je zagarantovano kod Dijega Simeonea. Ljorente je pobjegao po desnoj strani, Ademola Lukman sačekao loptu u kaznenom prostoru i tamo postigao pogodak koji vraća prednost na stranu Madriđana.

21 : 27 26' - Fermin Lopez! Ponovo je pogriješio Lengle, Lamin Jamal je postao loptu u kazneni prostor spoljnim dijelom kopačke, a tamo je Fermin Lopez glavom uputio udarac. Huan Muso je odbranio taj pokušaj, ali je kopačkom zakačio po licu fudbalera Barselone koji leži u kaznenom prostoru i obilno krvari. Zbog toga je prekid u Madridu.

21 : 27 24' - GOL, Tores, 0:2! Sve što je Atletiko donio u Madrid kao kapital, nestalo je u prvoj četvrtini meča. Ponovo je Lengle napravio katastrofalnu grešku, ovog puta prilikom pozicioniranja, a Feran Tores je to iskoristio i snažnim udarcem donio Barseloni rezultat koji joj je bio potreban.

21 : 25 22' - Grizman! Prvi stvarno opasan napad Atletiko Madrida na ovom meču. Antoan Grizman je okrenuo stranu, Ademola Lukman napao svog čuvara Kundea, a kada je loptu ubacio u peterac, Grizman nije uspio da završi akciju. Trebalo je to da bude korner za Atletiko, ali je sudija pogriješio.

21 : 11 9' - Šta radi Atletiko... Još jedna velika greška u odbrani mogla je skupo da košta tim Dijega Simeonea. Dani Olmo se našao pred golom, ali je Huan Muso uspio da spriječi pogodak Barselone.

21 : 06 4' - GOL, Jamal, 0:1! Stvarno nije dugo bilo potrebno da Barselona prepolovi zaostatak iz prvog meča. Poklonio je Lengle gol gostima iz Barselone, svom bivšem klubu... Lamin Jamal je uradio samo lakši dio posla, loptu je poslao u mrežu.

21 : 03 1' - Počinjemo! Pratimo meč Atletiko Madrida i Barselone, gdje će domaćin braniti dva gola prednosti iz prvog meča. Lamin Jamal je već poslije 30 sekundi zaprijetio, ali je Huan Muso loptu odbio u korner.

20 : 52 Šta je smislio Flik? Njemački stručnjak Hansi Flik odlučio je da meč u Madridu počne bez klasičnog napadača, iako je njegovom timu potrebno da postigne minimum dva gola. Na klupi je ostao Robert Levandovski, kao lažna devetka igraće Dani Olmo, a iza njega će biti Lamin Jamal, Fermin Lopez i Feran Tores. Na klupi je ostao i Markus Rašford, još jedan igrač koji bi mogao da bude adut u nastavku utakmice.

20 : 13 Prvi meč Pogledajte najbolje detalje sa prvog meča Barselone i Atletika iz Madrida, u njihovom okršaju u okviru četvrtfinala Lige šampiona:

20 : 08 Sastavi u Madridu Atletiko Madrid: Muso, Molina, Le Norman, Lengle, Ruđeri - Simeone, Ljorente, Koke, Lukman - Grizman, Alvarez

Muso, Molina, Le Norman, Lengle, Ruđeri - Simeone, Ljorente, Koke, Lukman - Grizman, Alvarez Barselona: Đ. Garsija - Kounde, E. Garsija, Martin, Kanselo - Gavi, Pedri - Jamal, Fermin, Tores - Olmo

20 : 07 Sastavi u Liverpulu Liverpul: Mamardašvili - Frimpong, Konate, Van Dajk, Kerkez - Soboslaj, Gravenberh, Mekalister, Virc - Isak, Ekitike

Mamardašvili - Frimpong, Konate, Van Dajk, Kerkez - Soboslaj, Gravenberh, Mekalister, Virc - Isak, Ekitike Pari Sen Žermen: Safonov - Hakimi, Markinjoš, Pačo, Mendeš - Vitinja, Neveš - Due, Zair-Emeri, Kvarachelija - Dembele