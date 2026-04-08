PSŽ nadigrao Liverpul, Atletiko napravio senzaciju u Barselonu!

PSŽ bez problema savladao Liverpul, Atletiko savladao Barselonu na Kamp Nouu.
Nakon što je Bajern iz Minhena savladao Real u Madridu (2.1), a Arsenal u Lisabonu bio bolji od Sportinga (1:0) odigrana su dva preostala četvrtfinala Lige šampiona.
PSŽ je na svom terenu nadigrao Liverpul, slavio sa 2:0, ali je poraz engleskog tima mogao biti daleko ubjedljiviji. Dezire Due pogodio je u 11. minutu, a Kviča Kvarchelia je u 65 postavio konačnih 2:0.
Istim rezultatom završen je duel na Kamp Nou, ali na veliko iznenađenej slavio je Atletiko Madrid. Ekipa Dijega Simeona napravila je ogroman korak ka polufinalu pobjedom od dva gola razlike.
Muke za Barselonu počele su kada je Kubarsi kao zadnji igrač odbrane srušio Simeona i zaradio isključenje, a odmah iz tog slobodnog udarca Hulijan Alvarez je sjajnim pogotkom ućutkao Kamp Nou.
Sa deset igrača Barselona je napadala, ali je Atletiko bio opasan. Sve dileme oko pobjednika ovog meča riječio je Sorlot deset minuta nakon što je ušao sa klupe.
PSŽ - LIVERPUL 2:0
BARSELONA - ATLETIKO 0:2
74' PSŽ vodi 2:0 protiv Liverpula
Hviča Kvarchelija povećao je prednost Parižana u 65. minutu na 2:0. Da li će šampion Evrope ovdje stati?
70' Muk u Barseloni, Atletiko vodi 2:0!
Madriđani su na pragu polufinala Lige šampiona! Aleksander Sorlot donio je velikih 2:0 za ekipu Čola Simeonea pred navijačima Barselone.
54' - Dembele...
Kakvu je priliku propustio jedan od najboljih igrača Pari Sen Žermena. Ostaje sam na penalu i dobio idealnu loptu pred noge, ali je prebacio gol.
46' - Nastavljamo!
Pratimo drugi dIo meča u Parizu, gde igraju Pari Sen Žermen i Liverpul. Domaćin vodi od 11. minuta kada je Due zatresao mrežu.
45' 0:1, Alvarez!
Odmah je Atletiko iskoristio igrača više. Iz slobodnog udarca zbog prekršaja Kubarsija stigli su Madriđani do vođstva na Kamp Nou. Sjajan pogodak iz slobodnog udarca postigao je Hulijan Alvarez!
BARSELONA - ATLETIKO 0:1
43' Barselona sa igračem manje
Kubarsi je kao zadnji igrač oborio Simeonea, Ištvan je dosudio prekršaj i u prvi mah mu pokazao žuti karton što je izazvalo ljutite reakcije igrača i klupe Atletika. Kovač je dobio poziv iz VAR sobe, a onda poslije pregledanja video snimka poslao Kubarsija u svlačionicu
39' - Razbijanje...
Fudbaleri Liverpula imali su samo 23 odsto vremena loptu u svom posjedu, nemaju udarac ka golu Pari Sen Žermena i nemaju stvorenu veliku šansu pred golom Francuza. Sa druge strane, PSŽ vodi i mogao je da bude daleko ubjedljiviji do sada.
11' - GOL, 1:0, Due!
Od početka meča djelovalo je da Pari Sen Žermen ima kvalitet da savlada Liverpul, a onda je krilni napadač Due zatresao mrežu gostiju iz Engleske. Gol u ranoj fazi meča nikako nije dobra vijest za tim Arnea Slota, koji praktično nije ni pipnuo loptu u prvih desetak minuta utakmice.
Kakvi su parovi polufinala?
Iako bi možda djelovalo logično, nije tačno da će timovi koji igraju večeras igrati međuobno u polufinalu Lige šampiona. Zapravo, pobjednik dvomeča PSŽ - Liverpul ide u polufinalu na pobjednika meča Bajern - Real, dok pobjednik dvomeča između Barselone i Atletika ide na bolji tim iz okršaja Arsenala i Sportinga.
Pratimo dešavanja u Parizu!
Malo više pažnje posvetićemo utakmici Pari Sen Žermena i Liverpula. Aktuelni prvak Evrope želi u polufinale, dok bi za engleskog predstavnika ispadanje u četvrtfinalu Lige šampiona bilo samo još jedno u nizu razočaranja. Engleski predstavnik moraće da odigra najbolje mečeve u sezoni kako bi eliminisao favorizovanog rivala. Ovo su sastavi za meč...
Pari Sen Žermen: Safonov - Hakimi, Markinjos, Pačo, Nuno Mendeš - Vitinja, Zair-Emeri, Neveš - Due, Dembele, Kvarachelija
Liverpul: Mamardašvili - Gomez, Konate, Van Dajk, Kerkez - Mekalister, Gravenberh - Frimpong, Soboslaj, Virc - Ekitike
Šta će biti u Barseloni?
Aktuelni lider Primere je ekipa Barselone, pa njima pripada i uloga favorita u okršaju dva španska kluba u četvrtfinalu Lige šampiona. Treneri Barselone i Atletiko Madrida odredili su sastave za utakmicu:
Barselona: Đ. Garsija - Kunde, Kubarsi, Martin, Kanselo - E. Garsija, Pedri - Jamal, Olmo, Rašford - Levandovski
Atletiko Madrid: Muso - Molina, Le Norman, Hancko, Ruđeri - Simeone, Ljorente, Koke, Lukman - Grizman, Alvarez