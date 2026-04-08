PSŽ nadigrao Liverpul, Atletiko napravio senzaciju u Barselonu!

PSŽ bez problema savladao Liverpul, Atletiko savladao Barselonu na Kamp Nouu.

Nakon što je Bajern iz Minhena savladao Real u Madridu (2.1), a Arsenal u Lisabonu bio bolji od Sportinga (1:0) odigrana su dva preostala četvrtfinala Lige šampiona.

PSŽ je na svom terenu nadigrao Liverpul, slavio sa 2:0, ali je poraz engleskog tima mogao biti daleko ubjedljiviji. Dezire Due pogodio je u 11. minutu, a Kviča Kvarchelia je u 65 postavio konačnih 2:0.

Istim rezultatom završen je duel na Kamp Nou, ali na veliko iznenađenej slavio je Atletiko Madrid. Ekipa Dijega Simeona napravila je ogroman korak ka polufinalu pobjedom od dva gola razlike.

Muke za Barselonu počele su kada je Kubarsi kao zadnji igrač odbrane srušio Simeona i zaradio isključenje, a odmah iz tog slobodnog udarca Hulijan Alvarez je sjajnim pogotkom ućutkao Kamp Nou.

Sa deset igrača Barselona je napadala, ali je Atletiko bio opasan. Sve dileme oko pobjednika ovog meča riječio je Sorlot deset minuta nakon što je ušao sa klupe.