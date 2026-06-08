Živa legenda Liverpula i heroj sa "Enfilda" otišao u penziju u 31. godini

Bivši napadač Liverpula i reprezentacije Belgije, Divok Origi, zvanično je u ponedjeljak objavio da završava profesionalnu fudbalsku karijeru u 31. godini.

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Tokom svoje bogate karijere, Belgijanac je branio boje Liverpula, Notingem Foresta, Milana i drugih klubova, ali će ostati upamćen kao čovjek za velike trenutke i heroj iz sjenke u zlatnoj eri Jirgena Klopa na "Enfildu".

Tri kultna gola koja su obilježila epohu

U razgovoru za engleski "Skaj Sports", Origi se prisjetio momenata koji su mu obilježili igračku karijeru.

"Tri gola mi odmah padaju na pamet", rekao je Origi. "Barselona, gol u finalu Lige šampiona i Liverpulov derbi protiv Evertona u 96. minutu. Svaki je kultan na svoj način. Finale vjerovatno predstavlja vrhunac svega, tu se vidio plod cjelokupnog truda. Ali, ako bih morao da biram jedan, izabrao bih gol protiv Barselone. Emocija i osjećaj kod ta tri gola ostaće sa mnom zauvijek".

Pored ovih istorijskih pogodaka, Origi je obezbijedio mjesto u folkloru "Enfilda" zahvaljujući sjajnom učinku protiv gradskog rivala. Everton mu je bio omiljena žrtva - postigao im je šest golova u derbijima "Mersisajda", više nego bilo kom drugom timu.

Klopov "džoker" i čovjek od povjerenja

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Origi je stigao u Liverpul 2014. godine, kada ga je doveo Brendan Rodžers. Za "Redse" je odigrao 175 utakmica i postigao 41 gol. Bio je tu i prije nego što su Mohamed Salah, Alison Beker i Virdžil van Dajk stigli da promijene lice modernog Liverpula - počeo je u prvoj startnoj postavi Jirgena Klopa i postizao ključne golove u Ligi Evrope.

Iako je često ulazio sa klupe i imao ulogu "džokera", veza između Klopa i Origija bila je jedinstvena. Njemački stručnjak ga je prije odlaska 2022. godine nazvao "legendom Liverpula".

"Klop zauzima posebno mjesto u mom srcu", istakao je Origi. "Dijelili smo posebne trenutke i osvojili najveće trofeje. Ali njegov najveći dar je to što mi je pomogao da otkrijem ko sam zapravo van terena. Prva stvar koju mi je rekao bila je da vjeruje u mene. Rekao je da ćemo, sve dok dajem sve od sebe, zajedno postići velike stvari. I jesmo. Kada sam odlazio, zahvalio mi se na svemu".

Origi je sa Liverpulom osvojio sve što se moglo osvojiti: Ligu šampiona, Premijer ligu, FA kup, Liga kup, UEFA Superkup i FIFA Svjetsko klupsko prvenstvo.

Odlazak bez žaljenja i okretanje biznisu

Izvor: MN PRESS

Nakon ne tako uspješnih epizoda u Milanu i Notingem Forestu (gdje je odigrao posljednji takmičarski meč 2024. godine), Belgijanac je stavio tačku na fudbalsku priču sa osjećajem ispunjenosti.

"Blagosloven sam što sam osvojio neke od najvećih trofeja. Ponosan sam što sam doprinio timovima koji će vječno ostati upamćeni u istoriji fudbala, poput Liverpula. Nemam žaljenja. Svako putovanje ima svoje izazove, ali kroz vjeru sam uvijek vjerovao da je svaki izazov došao da me izbrusi, bilo kao čovjeka ili kao igrača. Prihvatio sam svako slavlje i svaki izazov".

Šta je sljedeće za Origija?

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Divok planira da se posveti svojoj velikoj ljubavi - modi, a radiće i u belgijskoj fudbalskoj agenciji DLF Sports sa svojim prijateljem Marvinom Vilemom Oforijem. Pored toga, Origi trenutno uči od najboljih na svijetu kako bi postao uspješan preduzetnik.

Na pitanje kako bi volio da ga ljudi pamte, heroj "Enfilda" je dao jednostavan odgovor.

"Kao igrača koji je autentično ispunio svoju svrhu. Igrača koji je u potpunosti hodao u onome za šta je stvoren - ne samo kao fudbaler, već kao čovjek", istakao je Origi, koji je za nacionalni tim Belgije odigrao 32 utakmice i postigao tri gola. Sa "crvenim đavolima" je bio učesnik tri Svjetska i dva Evropska prvenstva.

(MONDO)