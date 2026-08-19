Novak Đoković je poražen zbog užasnih uslova u Sinsinatiju. Rusedski apeluje na US Open da ga bolje zaštiti u 40. godini.

Izvor: Crystal Li / Alamy / Profimedia

Srpski teniser Novak Đoković poražen je već na startu mastersa u Sinsinatiju pošto ga Tijago Agustin Tirante pobijedio poslije preokreta (2:1). Argentinac je iskoristio fizičke probleme sa kojima se suočavao Đoković, nije mogao da stoji na nogama, bio je iscrpljen, povraćao je, tako da se ponovo pokazalo da u 40. godini ne može da igra u uslovima kakvi su ga dočekali u Sinsinatiju. Posebno ne ako se radi o dnevnom terminu.

Zbog toga je bivši teniser Greg Rusedski digao glas i tražio je da se ubuduće turniri malo više prilagođavaju Đokoviću koji je to zaslužio kao najveći svih vremena, koji ne odustaje ni pred petu deceniju.

Vidi opis Pred US Open stigla podrška iz Britanije: "Vrijeme je da zaštitimo Novaka Đokovića" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: TV Arena sport/screenshot Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Shaina Benhiyoun / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: TV Arena sport/screenshot Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Emilee Chinn / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

"Zašto Novaku nije određen večernji termin? Iako to nije uvijek moguće, najveći asovi moraju da budu zaštićeni od ćudi vremena", izjavio je Greg Rusedski i dodao: "Veoma sam srećan da Novaka gledam na bilo kom turniru. Pa čovjek sada ima 39 godina i ono što je postigao je fenomenalno. Ali u Sinsinatiju je veoma teško fizički igrati, pogotovo po vrućini i kada je onakva vlaga. Vrijeme je tamo ponekad brutalno".

"Zaštite Novaka Đokovića"

Izvor: Crystal Li / Alamy / Profimedia

Rusedski smatra da je sada još gore nego u "njegovo vrijeme", a svoje nastupe u Ohaju pamti kao brutalne: "Sjećam se kada sam igrao tamo. Samo sam stajao, a sa mene je lio znoj. Jedva sam držao reket. Vrućina je ponekad nepodnošljiva, morate stalno da imate ledeni peškir blizu sebe. Čak i mladi teniseri imaju probleme sa igranjem u takvim uslovima. Pogledajte meč Džeka Drejpera, a on je mnogo mlađi od Novaka".

Prema riječima Grega Rusedskog, sada je na turnirima da reaguju: "Novak mora da bude zaštićen. On ne smije da igra po takvoj vrućini u sred dnevnog programa. Mora da igra večernje mečeve, poslije 19 časova".

Poruka i za US Open

Izvor: Peter Byrne / PA Images / Profimedia

"Zaslužio je takav odnos poslije svega", rekao je Rudsedski o Novaku Đokoviću i potom je dodao: "Ovakav program je bio brutalan prema njemu, pogotovo protiv mladog igrača kakav je Tirante. Jedan gem su igrali 17 minuta, a to je po onakvom vremenu brutalno."

Britanski stručnjak vjeruje da se slične greške neće ponavljati na narednim takmičenjima i zato poziva US Open da preventivno reaguje: "Nadam se da će na US Openu biti zaštićen i nadam se da će igrati još dugo vremena".

Šta je rekao Đoković?

Izvor: Printscreen/YouTube/Cincinatti open

Poslije poraza od Tirantea vidjeli smo da je Đoković potpuno iscrpljen i da je zbog toga prvenstveno završio učešće u Sinsinatiju već u drugom kolu.

"Pa, iskreno sam htio da imam bar jedan turnir prije US Opena. Nisam igrao tenis od Vimbldona, a moje tijelo je odreagovalo prilično dobro poslije Vimbldona", rekao je Đoković na konferenciji za medije i dodao:

"To je bilo najbolje kako se moje tijelo osjećalo poslije bilo kog grend slema u posljednje dvije godine, da budem iskren. Na svakom drugom grend slemu koji sam igrao u posljednje dvije godine bilo je neke... Pa, recimo bilo je povreda različitog stepena koje su zahtijevale više vremena da ih sredim i onda se vratim. Ovog puta sam bio zdrav i stvarno sam htio da igram", rekao je Nole i poručio: "Pomalo mi je nedostajalo, i evo me ovdje".

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Pogledajte 01:00 Novak Đoković povraća i mere mu puls Izvor: Arena tenis Izvor: Arena tenis

(MONDO)