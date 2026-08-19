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Vikingur pozvao navijače da ispune stadion protiv Borca: "Ovo je plej-of, sve je na kocki"

Vikingur pozvao navijače da ispune stadion protiv Borca: "Ovo je plej-of, sve je na kocki"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Islandski Vikingur u četvrtak od 20 časova će ugostiti banjalučki Borac u prvoj utakmici plej-ofa Konferencijske lige.

Vikingur pozvao navijače da ispune stadion protiv FK Borac Izvor: MONDO

Banjalučani su na korak od plasmana u ligaški dio Konferencijske lige, a na tom putu im stoji Vikingur, islandski klub protiv kojeg su crveno-plavi odmjerili snage u Rejkjaviku prije dvije godine.

Tada su Islanđani bili bolji rezultatom 2:0 (2:0) zahvaljujući pogocima Nikolasa Hansena i Karla Fridlifura Gunarsona.

U islandskoj ekipi se i sada nadaju da mogu ostvariti povoljan rezultat pred revanš sljedećeg četvrtka na banjalučkom Gradskom stadionu i tim povodom su pozvali navijače da ispune tribine.

Interesantno, taj meč je odigran u domu rivala Breidablika jer tada stadion Vikingura nije ispunjavao standarde Evropske fudbalske unije.

Izvor: Facebook/Vikingurfc

"Dragi Vikinzi,

Prodaja ulaznica za utakmicu Vikinga i Borca počinje u 10. Vlasnici sezonskih karata sa VIP i + dobijaju SMS u 10. Opšte sezonske karte i mladi u 11. Opšta prodaja se otvara u 12 časova ako ulaznica do tada uopšte bude na lageru. Ovo je plej-of, ovo su utakmice u kojima je sve na kocki. Napunimo 'Hamingju'. Hvala", navedeno je na društvenim mrežama Islanđana.

Inače, stadion u Rejkjaviku ima kapacitet oko 1.450 gledalaca, od kojih je oko 300 stajaćih mjesta.

(MONDO)

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Tagovi

Vikingur FK Borac Konferencijska liga

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