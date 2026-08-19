Vikingur pozvao navijače da ispune stadion protiv Borca: "Ovo je plej-of, sve je na kocki"

Islandski Vikingur u četvrtak od 20 časova će ugostiti banjalučki Borac u prvoj utakmici plej-ofa Konferencijske lige.

Izvor: MONDO

Banjalučani su na korak od plasmana u ligaški dio Konferencijske lige, a na tom putu im stoji Vikingur, islandski klub protiv kojeg su crveno-plavi odmjerili snage u Rejkjaviku prije dvije godine.

Tada su Islanđani bili bolji rezultatom 2:0 (2:0) zahvaljujući pogocima Nikolasa Hansena i Karla Fridlifura Gunarsona.

U islandskoj ekipi se i sada nadaju da mogu ostvariti povoljan rezultat pred revanš sljedećeg četvrtka na banjalučkom Gradskom stadionu i tim povodom su pozvali navijače da ispune tribine.

Interesantno, taj meč je odigran u domu rivala Breidablika jer tada stadion Vikingura nije ispunjavao standarde Evropske fudbalske unije.

Izvor: Facebook/Vikingurfc

"Dragi Vikinzi,

Prodaja ulaznica za utakmicu Vikinga i Borca počinje u 10. Vlasnici sezonskih karata sa VIP i + dobijaju SMS u 10. Opšte sezonske karte i mladi u 11. Opšta prodaja se otvara u 12 časova ako ulaznica do tada uopšte bude na lageru. Ovo je plej-of, ovo su utakmice u kojima je sve na kocki. Napunimo 'Hamingju'. Hvala", navedeno je na društvenim mrežama Islanđana.

Inače, stadion u Rejkjaviku ima kapacitet oko 1.450 gledalaca, od kojih je oko 300 stajaćih mjesta.

Kæru Víkingar. Miðasala á leik Víkings og Borac hefst kl 10. Árskortshafar með VIP og + fá SMS kl 10. Almenn árskort og ung kl 11. Almenn sala opnar kl 12 ef miðar eru enn til á lager.



Þetta er umspilið. Þetta eru leikirnir þar sem allt er undir. Fyllum Hamingjuna. Takk. ❤️ pic.twitter.com/vl66IP50bd — Víkingur Fótbolti (@vikingurfc)August 17, 2026

(MONDO)