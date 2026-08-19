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Formiran Rafting savez Bosne i Hercegovine

Formiran Rafting savez Bosne i Hercegovine

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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U Rafting centru "Kanjon" u Karanovcu kod Banjaluke održan je sastanak predstavnika rafting klubova iz oba entiteta, na kojem je jednoglasno donijeta odluka o formiranju jedinstvenog Rafting saveza Bosne i Hercegovine.

rafting Izvor: Promo/RK Kanjon

Ovim činom Rafting savez Republike Srpske i Rafting savez Federacije BiH ujedinili su snage s ciljem jačanja domaće scene i boljeg pozicioniranja na međunarodnom planu.

Primarni ciljevi novoformiranog saveza su pružanje ozbiljnije i obimnije podrške bh. takmičarima na međunarodnim turnirima, kao i unapređenje organizacije domaćih rafting manifestacija i šampionata.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Na osnivačkoj skupštini izabrano je i rukovodstvo Saveza. Za predsjednika je izabran Aleksandar Pastir, funkciju potpredsjednika će obavljati Ekrem Tuka, generalni sekretar je postao Dragan Babić a Tarik Halkić predsjednik Skupštine Saveza.

Pored imenovanja vodećih funkcionera, na sastanku su formirana i ostala radna tijela te sama Skupština Rafting saveza BiH. U narednom periodu slijedi proces zvanične registracije novoosnovanog krovnog saveza kod nadležnih državnih institucija.

(MONDO)

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