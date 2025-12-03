Banjalučki rafteri osvojili srebro na Svjetskom prvenstvu u Maleziji!

Članovi Dajak kluba Banja Luka, nastupajući za BiH, stigli su do srebrnog odličja.

Izvor: Dajak klub Banja Luka

Članovi Dajak kluba Banja Luka osvojili su srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu u raftingu, koje se održava u Maleziji.

Predstavljajući Bosnu i Hercegovinu, master tim u sastavu Dragan Babić, Andrej Zamolo, Igor Kuzmanović i Bojan Majkić okitio se srebrnim odličjem u kategoriji H2H.

U četvrtfinalu je poražena Češka 1, potom su bh. reprezentativci savladali i prvi tim Japana, ali su u finalu poklekli u obračunu sa drugom selekcijom Češke.

"Jako skupo nas košta što smo u Maleziju doputovali na sam početak Svjetskog prvenstva i nismo kao ostali timovi detaljno prošli stazu na rijeci Kampar. Ali nije nam u karakteru da odustajemo, i nakon lošeg dana u sprintu došla je srebrna medalja u H2H!", istakli su iz banjalučkog kluba.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)