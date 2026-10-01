Real Madrid je najlošiji tim u Evroligi: Stigli su "-22", pa ostali na dnu tabele

Nevjerovatno je kakav početak u Evroligi ima Real Madrid, kao prvi tim koji je izgubio sva tri odigrana meča.

Izvor: MN PRESS

Završen je prvi meč trećeg kola Evrolige, a Real Madrid je i nakon ove runde ostao bez pobjede u takmičenju najboljih evropskih klubova! Veoma težak raspored koji se "poklopio" Madriđanima pogurao ih je ka porazima u prve tri utakmice nove sezone i užasnom plasmanu. Real Madrid je u trećoj rundi poražen na gostovanju u Sofiji, gdje ih je ugostio Hapoel Tel Aviv.

Izraelski tim bio je bolji od španskog (102:98) u meču za koji je djelovalo da se nikada neće završiti. Igralo se više od 135 minuta u glavnom gradu Bugarske, a opšti je utisak da je sve moglo da bude gotovo i za duplo kraće vremena. Samo je falilo da tokom treće dionice Hapoel drži na nivou borbenu gotovost koju je pokazao prije poluvremena.

Pošto se to nije desilo, Real Madrid je za malo više od pet i po minuta istopio čak 22 poena prednosti koje je Hapoel imao, nakon što je za 22 minuta igre ubacio čak 67 poena! Tada se činilo da će ovo biti apsolutni debakl Real Madrida, koji je košarkašku javnost ubrzo demantovao. Tim Pedro Martineza uspio je da preokrene i povede, ali ne i da izdrži do kraja ove nestvarne utakmice.

Heroji pobjede Hapoela iz Tel Aviva bili su Elajdža Brajant sa 22 postignuta poena, 13 skokova i sedam asistencija, a poenterski izjednačen bio mu je Vasilije Micić. Nekadašnji košarkaši Partizana Bruno Kaboklo i Zek Ledej postigli su po 15 poena, dok je Antonio Blekni meč završio sa 12 poena. Brazilski centar meč je završio sa 5/5 za tri poena!

U poraženom timu najefikasniji je bio Teo Maledon sa 26 postignutih poena, Timoti Luvavu-Kabaro je dodao 21 poen, a Valter Tavares imao je dabl-dabl učinak sa 14 poena i 13 skokova. Dvocifreni učinak imao je Nik Smit džunior koji je susret završio sa 12 poena.

Hapoel je novu sezonu počeo porazom od Bajerna, a zatim je u naredna dva kola savladao Crvenu zvezdu i Real Madrid, što je pokazatelj da ponovo žele u vrh Evrolige. Sa druge strane, Real će i nakon trećeg kola dijeliti posljednje mjesto na tabeli. Imali su izuzetno težak raspored, a na gostovanjima su položili oružje pred Dubaijem, Efesom i Hapoelom.

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