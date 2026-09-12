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Real Madrid dovodi pojačanje iz Lejkersa

Real Madrid dovodi pojačanje iz Lejkersa

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Novi košarkaš Real Madrida uskoro bi mogao da postane Nik Smit junior koji je u NBA ligi igrao i za Lejkerse.

Real Madrid dovodi pojačanje iz Lejkersa Izvor: RONALD MARTINEZ / Getty images / Profimedia

Real Madrid bi uskoro mogao da dobije pojačanje iz NBA lige. Navodno je blizu dogovora as Nikom Smitom juniorom (22), američkim košarkašem koji je kombo bek, dakle pokriva pozicije plejmejkera i beka.

Izabran je kao 27. pik na draftu 2023. godine od strane Šarlota i tu je proveo dvije sezone, mada je dosta bio i u Razvojnoj ligi. Onda je potpisao dvosmjerni ugovor sa Lejkersima 2025. godine i u toj sezoni postao najmlađi igrač u istoriji franšize koji je dao 25 poena, bez ijednog izvedenog slobodnog bacanja.

Dobio je novi ugovor u aprilu ove godine, dvogodišnji, ali je očigledno da na njega u klubu ne računaju i da neće imati željenu minutažu. To pokušava da iskoristi Real i da ga ubijedi da dođe "preko okeana". Ostaje da se vidi da li će u tome uspjeti.

Smit junior je prošle sezone odigrao 30 mečeva u dresu Lejkersa i imao prosjek od 6,2 poena. Sada je na njemu odluka o nastavku karijere i izboru između Evrope i Amerike. Da li da čeka šansu u timu koji će predvoditi Luka Dončić ili da ide u klub u kom je Dončić ostavio veliki trag.

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Fakundo Kampaco sa menadžmentom Zvezde u Areni
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)

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Tagovi

KK Real Madrid LA Lejkers

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