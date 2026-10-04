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Mile Ilić i Filip Čović razbili Nedovićevu Zvezdu: Od tada se u Železniku čekao ovakav meč FMP-a

Mile Ilić i Filip Čović razbili Nedovićevu Zvezdu: Od tada se u Železniku čekao ovakav meč FMP-a

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Srpska košarka 15 i po godina nije vidjela trijumf FMP-a protiv Crvene zvezde, sve do večeras.

FMP pobijedio Crvenu zvezdu prvi put od 2011. godine Izvor: MN PRESS

Veliko iznenađenje na početku nove sezone ABA lige priredili su košarkaši FMP-a, pošto su u Železniku savladali (90:89) Crvenu zvezdu. Bila je to prva pobjeda tima iz beogradskog predgrađa protiv crveno-bijelih nakon više od 15 godina čekanja! Prekinut je jedan od najdužih nizova u istoriji srpskog sporta.

Prije večerašnjeg meča koji je odigran u Železniku, FMP je posljednji put pobijedio Crvenu zvezdu (97:87) sada već davnog 18. maja 2011. godine, u 13. kolu košarkaške Superlige. Bio je to derbi pretposljednjeg kola ligaškog dijela takmičenja, a u dresu "Pantera" blistao je tandem koji su činili Filip Čović i Mile Ilić.

Derbi kola u Superligi odlučio je izlazak iz igre Nemanje Nedovića, koji je zbog pet ličnih grešaka morao ranije da napusti teren iako je bio najbolji igrač gostiju. To je timu iz Železnika dalo priliku da se odlijepi i u finišu meča napravi nedostižnu razliku - ispostaviće se kasnije i istorijsku, jer su sljedeću pobjedu čekali više od 15 godina.

I dočekali su je... Ponovo je bilo izuzetno uzbudljivo u Železniku, a ovog puta su domaći tim predvodili internacionalci koji su se na najbolji način predstavili publici u Srbiji i regionu. Pogledajte statistiku sa meča odigranog u maju 2011. godine:

FMP: Čović 17 (za tri poena 3-6), B. Subotić 4, Baumen 14, Ilić 26, Smiljanić 6, Radivojević 8, Ivelja 8, Dimić 8, Milutinović 1, Živanović 5. Nisu igrali: Kucopulos, Stojadinović. Trener: Petrović.

Crvena zvezda: Drča 1, S. Dragićević 13, Lešić 7, Nedović 21, Nikolić 17, V. Subotić 10, Bakić 18. Nisu igrali: Čvorović, Balaban, Radosavljević, Saičić. Trener: Nikitović.

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Tagovi

FMP KK Crvena zvezda košarka ABA liga

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