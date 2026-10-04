Nakon trijumfa nad Efesom, stručni konsultant Milutin Aleksić ističe slabosti Crvene zvezde, posebno u odbrani i centarskoj liniji.

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Crvena zvezda je poslije dva poraza u Evroligi uspjela da opravda prednost domaćeg terena i u Beogradskoj areni je u trećem kolu pobijedila Efes. Tim Ibona Navara je izgledao znatno bolje, ali je, istini za volju, turski tim u Beograd stigao znatno umorniji. Stručni konsultant Milutin Aleksić je poslije trijumfa crveno-bijelih analizirao uspjeh Zvezde, uz akcenat na tome da je najveći problem centarska linija i nedostatak lidera.

"Svako ko je gledao utakmicu vidio je u Crvenoj zvezdi još jednu neuigranu družinu. I moramo da budemo objektivni. A i trenera koji još luta, odnosno traži, da budemo malo precizniji, kostur ekipe - jednu petorku koja će otvarati meč i petorku koja će zatvarati meč. Prepoznao sam da se dosta toga, sama strategija i uopšte cijela koncepcija Navara, svodi na jednom visokom ritmu, da traži veliki broj izmjena, visok pritisak", započeo je Milutin Aleksić na UNA televiziji u emisiji SPORTUNA.

Vidi opis Aleksić upalio alarm u Zvezdi poslije pobjede nad Efesom: "To je već treća utakmica, znači nije greška" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Taktika trenera Crvene zvezde ne bi bila problem da je odgovor igrača onakav kakav se očekuje. Ipak...

"Ne vidim da se sad svi igrači u tome snalaze, ali krenuću sa onim što je najupečatljivije - bilo je nevjerovatno da opet Zvezda otvara sa 28 poena primljenih kod kuće od jednog Hapoela. To je mnogo poena za prvu četvrtinu. Svi su neopterećeni faulovima, Navaro insistira na jednoj agresivnoj odbrani. To ne ide jedno sa drugim. Prosto mislim da nijedna ekipa koja dolazi u Arenu ne smije da se raspuca i da 30 poena stavi u prvoj četvrtini", rekao je Milutin Aleksić.

"Centarska linija je nesigurna"

Ebuka Izundu, koji je blistao prethodne sezone, u novoj odaje utisak igrača koji još pronalazi ritam. Svemu tome bismo mogli da dodamo i Džonatana Motlija, koji neće igrati zbog povrede, kao i nedostatak minuta za Vojina Medarevića.

"Druga stvar, opet ta jedna nesigurnost, pogotovo centarske linije. Nevjerovatni su mi bili neki promašaji i Motlija i Izundua. Jesu to bila bolja izdanja, pogotovo Motlija u odnosu na onaj debakl u prvom meču koji je prikazao, gdje je onako loše otvorio, gdje se loše prikazao publici Crvene zvezde. Vidjelo se da radi neke dobre stvari, ali i dalje je to bilo zaista, za njegov renome, za njegovu cijenu, za njegov uopšte status u Evroligi, nevjerovatan promašaj. Izundu nije neko ko koristi to i to je jako loše po Crvenu zvezdu, što obično uvijek imate igrača 'bekap' koji umije da iskoristi nečije loše minute i da se nametne. Izundu to definitivno nije uspio, a čini mi se da ni ostali igrači nisu se pokazali u tom meču. Tu je jedino nagovještavao podizanje forme Karter i to mi je jako drago."

Šta je sa ostalim igračima?

Kris Džouns je u prvom evroligaškom meču na terenu proveo 19 minuta, u drugom 18, a u trećem svega devet.

"Džouns se na tom debiju, prvom meču Crvene zvezde, stvarno pokazao kao vrsni napadač, kao jedan veći, onako, iskusan plejmejker koji ima samopouzdanje, kojeg ne plaše ni reflektori, ni velika scena, ni buka u Areni i to zaista nije upitno. Ali ono što je upitno je odbrana, i to je negdje Navaro već u startu pokazao da neće trpjeti. Čini mi se da je već svakom jasno kakvu poruku šalje i njemu i ostalima. Ali s druge strane, Crvena zvezda ima problem što su dva trenutno najbolja kreativca na poziciji plejmejkera niže građe i laki su za 'zidanje', to daje širinu cijeloj ekipi."

"Vajler-Bab zaista nije opasan po koš. On pri prijemu lopte nije opasan po koš, što znači da apsolutno ne razmišlja o košu. Mislim da čak može da iskoristi sad ovu situaciju, upravo što još niko nije lider u tom ofanzivnom smislu u Crvenoj zvezdi. Navaro mu daje velike minute zbog defanzive. Mora da bude opasan po koš pri samom prijemu lopte, a onda će da dođe sa dva, tri otvorena pogođena šuta, a ima šut. To samopouzdanje on mora da donese Crvenoj zvezdi. Biće problem ukoliko ne bude opasan po koš, pogotovo pri prijemima kada je u situaciji da to bude."

Zvezda je pobijedila Efes, prva pobjeda u Evroligi!

Možda Crvena zvezda nije pobijedila Hapoel, ali jeste Efes, na domaćem terenu. U samo nekoliko dana smo vidjeli dva različita tima crveno-bijelih, a pretežno zbog toga što su petorke bile potpuno različite u dva susreta.

"Čestitam uvijek Zvezdi kad pobijedi, ne umanjujem pobjedu, ali je Efes došao umoran. To se zaista vidjelo. Efes, ne znam ko je uspio da isprati, imao je jednu utakmicu jako tešku u prvom duelu duplog kola protiv Reala iz Madrida. Strahovita utakmica, iziskivala je puno duela, puno trčanja, trajala je preko dva i po sata i vidjelo se da je Efes došao umoran."

Vidi opis Aleksić upalio alarm u Zvezdi poslije pobjede nad Efesom: "To je već treća utakmica, znači nije greška" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 19 / 19

"Zvezda je, vidjelo se, pod imperativom pobjede. Jednostavno, i publika je malo prepoznala lošiji start i moramo da skrenemo pažnju, bile su praznije tribine, pogotovo u onom gornjem dijelu sektora gdje se kupuje karta za svaku utakmicu, nije sezonska. I to negdje moramo da kažemo da je osjetila malo i ekipa. I vidjelo se od starta da su energetski na maksimumu. Ali i dalje stvari nisu upeglane kako to ni Navaro, a čini mi se, ni igrači žele. I ja ću odmah reći da mi se tu jako svidjela ta pomiješana petorka s kojom je krenuo Navaro.

To je totalno jedna petorka koja, čini mi se, nijednu utakmicu do sad nije počinjala. I vidjelo se da Dobriću, kome možda i više prija da počinje utakmice, odmah može da pruži nešto konkretno ekipi. Praktično, oni, Odželej i Dobrić, bili su prvih šest minuta jedini strijelci. Držali su ekipu u egalu sve vrijeme, hrabro i odlučno igrali, za razliku od mnogih startera iz prethodnih mečeva. I to je nešto što je, čini mi se, okarakterisalo i ohrabrilo i ostale igrače. Onda smo imali taj ulazak, reći ću igrača sa klupe, ali to je u stvari bila nekadašnja prva petorka. Ona je malo djelovala konfuzno, međutim, Nvora se priključio i onda je sve odmah bilo bolje."

Gdje su Nvora, Batler i Džouns?

Vidi opis Aleksić upalio alarm u Zvezdi poslije pobjede nad Efesom: "To je već treća utakmica, znači nije greška" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 19 / 19

U meču koji je Crvena zvezda pobijedila najmanje smo na terenu gledali one za koje se očekivalo da će biti lideri. Džordan Nvora je igrao 21 minut i postigao 12 poena, Kris Džouns je igrao devet minuta i imao je jedan poen, dok je Džared Batler za devet minuta postigao tri poena.

"Batler je neko ko je bio najhrabriji u meču protiv Hapoela, da se razumijemo. Ovdje se vidjelo da su Odželej i Dobrić, koji su otvorili jako dobru utakmicu, tu se priključio Navaro i teško je sad u velikom broju igrača da se svako snađe, pogotovo jedan Batler, koji iziskuje veliku koncentraciju i veliki broj kvalitetnih lopti za egzekuciju. On nije čovjek koji može iz skoka, iz kontranapada da istrči, da tu da neke lagane poene. Prosto, igrač je kojem treba lopta u rukama. To nije imao, ali ovaj put s razlogom. Imamo to drugo poluvrijeme gdje odjednom vidimo jednog igrača koji preuzima apsolutno inicijativu na sebe, to je Čima Moneke. Biću do kraja iskren, kao što sam uvijek - ja u tu košarku ne vjerujem. Jer to je od danas do sutra. To jednostavno ne može da Crvena zvezda živi od onakvih šuteva Čime Monekea. Ono je, po mom mišljenju, sad ušlo i pitanje je kad će ponovo."

Potreban je siguran igrač

Vidi opis Aleksić upalio alarm u Zvezdi poslije pobjede nad Efesom: "To je već treća utakmica, znači nije greška" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 17 / 17

"Volio bih da Crvena zvezda ima mnogo bolji protok igre, da se mnogo bolje ta lopta kreće, da se negdje zna ko je vođa - gdje je glava, gdje je rep, da igrači praktično imaju određen tip igrača kojem vjeruju i kome će ići lopta u ključnim momentima. Sad se ispostavilo da je jedan Karter, koji je počeo dobro meč, pa ga nije bilo cijeli meč, uzeo posljednje šuteve i pogodio.

Trebalo bi da se u Zvezdi malo neke stvari profilišu, da se tačno zna na koga se i koje akcije se pozivaju u tim ključnim momentima kad se lomi utakmica. Ti moraš da imaš situaciju da tačno znaš kome ide lopta u ključnim napadima. Nvora je imao šut mimo svakog rezona. Poslije dva ispadanja u odbrani... Crvena zvezda će, bojim se, ako te stvari ne ispravi, mnogo skupo platiti cijenu. I samo iz tog konstruktivnog razloga ovo pričam, nikako da umanjim pobjedu. Zaista je srce bilo ogromno tim igračima, želja ogromna."

Nije slučajno to što radi Moneke, ali... "Ne može nikad 4/4 da bude slučajno. To je definitivno jedan rad iza tog momka. On i nema loš šut. Čestitam mu na takvom meču, ali mi je više bio akcenat na tome da Zvezda treba iz izrađenih napada da ostavlja Čimu na tri poena, da on tu okušava svoju sreću, a da ne preuzima onako samoinicijativno tu loptu i da traži svoj momentum. Bojim se da sa takvom igrom neće doći do rezultata."

"Volio bih da im je neki teret pao sad ovom pobjedom i da u narednim mečevima što više isprofilišu igru, jer smatram da tek dolaze i nezgodna gostovanja i mnogo čvršći protivnici, jer protiv jačih ekipa neće moći da igraju sa ovako praznim minutima. I moram da kažem da centarska linija pod hitno mora da se animira, probudi. Veliki broj više nego izglednih situacija za pogodak promašuju, gube kontrolu skoka. To je alarm koji već ne možemo da kažemo da je obilježio ovu utakmicu, već treću utakmicu. Čini mi se da se ključni skokovi gube i to bih volio da Crvena zvezda popravi", zaključio je Milutin Aleksić.

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