Milutin Aleksić: "Ja ne vjerujem u košarku Čime Monekea, objasniću vam i zašto"

Milutin Aleksić kritikuje Čimu Monekea uprkos njegovoj dobroj igri u pobjedi Crvene zvezde protiv Efesa, objašnjavajući dodatno na čemu mu najviše zamjera.

Izvor: TV Una/Screenshot

Čima Moneke bio je najbolji igrač Crvene zvezde u prvoj evroligaškoj pobjedi ove sezone protiv Efesa (77:72) i meč je završio sa 18 poena, a uprkos tome što je preuzeo inicijativu - nije uspio da oduševi Milutina Aleksića. Bivši košarkaš Zvezde, danas jedan od najcjenjenijih srpskih analitičara, kritikovao je Monekea i pored njegove odlične partije.

"Imamo to drugo poluvrijeme gdje odjednom vidimo jednog igrača koji preuzima apsolutno inicijativu na sebe, to je Čima Moneke. Biću do kraja iskren, kao što sam uvijek - ja u tu košarku ne vjerujem", rekao je Milutin Aleksić u emisiji "Sportuna" na TV UNA, objasnivši i zašto to kaže:

"Jer to je od danas do sutra. To jednostavno ne može da Crvena zvezda živi od onakvih šuteva Čime Monekea. Ono je, po mom mišljenju, sad ušlo i pitanje je kad će ponovo".

Šta Aleksić očekuje od Zvezde?

Izvor: TV Una/Screenshot

Prema njegovom mišljenju, Zvezdi treba malo bolja organizacija igre, pošto se u tom segmentu nije istakla od početka sezone kod novog trenera Ibona Navara.

"Volio bih da Crvena zvezda ima mnogo bolji protok igre, da se mnogo bolje ta lopta kreće, da se negdje zna ko je vođa - gdje je glava, gdje je rep, da igrači praktično imaju određen tip igrača kojem vjeruju gdje će ići ključne utakmice. Sad se ispostavilo da jedan Karter, koji je počeo dobro meč, pa ga nije bilo cijeli meč, uzeo zadnje te šuteve i pogodio".

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"Volio bih da se tu ipak u Zvezdi malo neke stvari profilišu, da se tačno zna na koga se i koje se akcije prozivaju u tim ključnim momentima kad se lomi utakmica. Ti moraš da imaš situaciju da tačno znaš kod koga ide lopta u ključnim napadima. Nvora je imao šut mimo svakog rezona. Poslije dva ispadanja u odbrani... Crvena zvezda će, bojim se, ako te stvari ne ispravi, mnogo skupo platiti cijenu. I samo iz tog konstruktivnog razloga ovo pričam, nikako da umanjim pobjedu. Zaista je srce bilo ogromno tim igračima, želja ogromna".

"Protiv čvršće ekipe - ovako ne može"

Iako je Zvezda konačno došla do pobjede, Aleksić ističe da je bilo mnogo praznih minuta i da neke druge ekipe u Evroligi to mogu da iskoriste, kada već nije Efes.

"Volio bih da im je neki teret pao sad ovom pobjedom i da u narednim mečevima što više isprofilišu igru, jer smatram da tek dolaze i nezgodna gostovanja i mnogo čvršće ekipe, jer protiv jače ekipe neće moći da igra sa ovako praznim minutima. I moram da kažem da se centarska linija pod hitno mora da se animira, probudi. Veliki broj, više nego izglednih situacija za pogodak, promašuju, gube kontrolu skoka. To je alarm koji već ne možemo da kažemo da je obilježio ovu utakmicu, već treću utakmicu. Čini mi se da se ključni skokovi gube i to bih volio da Crvena zvezda popravi", rekao je Aleksić i još jednom se osvrnuo na Monekea:

"Ne može nikad 4/4 da bude slučajno. To je definitivno jedan rad iza tog momka. On i nema loš šut. Čestitam mu na takvom meču, ali mi je više bio akcenat na tome da Zvezda treba iz izrađenih napada da ostaje sa Čimom na tri poena, da on tu okušava svoju sreću, a da ne preuzima onako samoinicijativno tu loptu i da traži svoj momentum. Bojim se da sa takvom igrom neće doći do rezultata".

Šta dalje za Zvezdu?

Vidi opis Milutin Aleksić: "Ja ne vjerujem u košarku Čime Monekea, objasniću vam i zašto" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Crvena zvezda nema nimalo naivan raspored u Evroligi do kraja oktobra, dok uporedo s tim počinje i ABA liga u kojoj su joj prvi rivali FMP, Budućnost, Krka i Igokea:

8. oktobar: Dubai - Crvena zvezda

13. oktobar: Asvel - Crvena zvezda

16. oktobar: Crvena zvezda - Pariz

22. oktobar: Partizan - Crvena zvezda

27. oktobar: Crvena zvezda - Makabi

29. oktobar: Crvena zvezda - Bajern

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