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Nevjerovatno šta rade košarkaši Zvezde: Šest sekundi niko nije uspio da faulira FMP

Nevjerovatno šta rade košarkaši Zvezde: Šest sekundi niko nije uspio da faulira FMP

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Pogledajte kako je FMP prekinuo niz Crvene zvezde i zašto košarkaši Zvezde nisu uspjeli da izbjegnu poraz u završnici. U posljednjih šest sekundi niko nije napravio faul.

Crvena zvezda u posljednjih šest sekundi nije uspjela da faulira FMP Izvor: Arena sport

FMP je šokirao Crvenu zvezdu u 2. kolu ABA lige i pobijedio ju je na svom terenu 90:89, što je inače prva pobjeda za klub iz Železnika poslije 45 utakmica protiv crveno-bijelih, odnosno još od 2011. godine i vremena Mileta Ilića i Filipa Čovića koji su tada igrali za "pantere".

Da li je Zvezda mogla da izbjegne ovaj poraz? Gubila je gotovo cijelu utakmicu, a potom je Džordan Nvora postigao trojku na šest sekundi do kraja, poslije čega su košarkaši Ibona Navara propustili da naprave faul.

Zašto Zvezda nije pravila faul?

Pogledajte

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Završnica meča FMP - Crvena zvezda
Izvor: TV Arena sport
Izvor: TV Arena sport

Kratko i jasno - nije uspjela. FMP je brzo izveo loptu, stigla je do Raša, a košarkaš koji je ubacio 26 poena uspio je da pobjegne svim igračima Zvezde koji su ga jurili. Nvora, Džouns i Moneke bili su nedovoljno agresivni, daleko od njih bio je Karter, koji je očekivao da će neko drugi napraviti faul, a potom je Raš prebacio do Rebića koga nije stigao ni Izundu.

Tako su košarkaši Saše Nikitovića uspjeli da "sakriju loptu" od košarkaša Zvezde koji su propustili priliku da utakmicu uvedu u bar penal-završnicu ako ništa drugo.

Šta je Navaro rekao poslije meča?

Trener Crvene zvezde Ibon Navaro nije kritikovao previše svoje igrače ističući da njegova ekipa nije potcijenila FMP: "Mi ih nismo potcijenili, ali je tačno da je pristup ekipe bio veoma loš. Ovu utakmicu smo morali da iskoristimo i kako bismo neke igrače koji su bili van tima vratili u ritam, ali apsolutno nije bilo manjka poštovanja niti smo potcijenili FMP. Apsolutno ne", rekao je Navaro.

Šta kaže statistika FMP - Zvezda?

  • FMP: Rebrača 5 (7 sk), Belić 4, Raš 26, Radović, Nil 27 (8 sk, 6 as), Grojić, Popović, Gašić 13 (13 sk), Kovačević 2, Stanojević 6, Rebić 7, Livadić.
  • Crvena zvezda: Džouns 19 (7 as), Miljenović 2, Batler 13, Davidovac 2 (6 sk), Karter 7, Izundu 9, Đurišić 6, Boldvin, Medarević 6, Nvora 11, Kramer 7 (6 sk), Moneke 7 (8 sk).

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Tagovi

KK Crvena zvezda FMP košarka ABA liga

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