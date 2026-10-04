Trener Crvene zvezde Ibon Navaro je poslije poraza svog tima analizirao igru kluba sa Malog Kalemegdana.

Izvor: Screenshot/YouTube/@kkfmpsoccerbet2023

Crvena zvezda je poražena u Železniku, nakon što je FMP stigao do senzacije u drugom kolu ABA lige. Poslije poraza se oglasio i trener crveno-bijelih Ibon Navaro, koji je bio vidno nezadovoljan igrom svog tima, ali nije štedio riječi ni kad je hvalio rivala, posebno se osvrnuo na Nila i Raša koji su vodili FMP u ovom meču.

"Nedostatak preciznosti u prvoj četvrtini, a posebno nedovoljno čvrsta odbrana jedan na jedan protiv njihovih bekova, bili su veoma važni faktori u prvih 20 minuta. U drugoj četvrtini smo bili bolji, ali u određenim momentima utakmice, kada smo imali priliku da preuzmemo vođstvo, pravili smo greške u napadu, a pretjerane reakcije u odbrani omogućavale su im da dođu do otvorenih šuteva. To su ponovo bila velika iznenađenja. Imali su sjajnu realizaciju, Nil i Raš su odigrali odličnu utakmicu, a na kraju nismo bili dovoljno pametni u nekim odlukama. Mislim da je FMP zaslužio ovu pobjedu i čestitam im na tome", rekao je Navaro poslije meča.

Vidi opis Navaro poslije šokantnog poraza Zvezde: "Nismo u situaciji da izmišljamo" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 18 / 18 AD

Crvena zvezda ima obaveze u elitnom takmičenju, pa je utisak bio da će susret u Železniku biti formalnost. Ipak, to se nije dogodilo.

"Mi ih nismo potcijenili, ali je tačno da je pristup ekipe bio veoma loš. Ovu utakmicu smo morali da iskoristimo i kako bismo neke igrače koji su bili van tima vratili u ritam, ali apsolutno nije bilo manjka poštovanja niti smo potcijenili FMP. Apsolutno ne."

"Nismo u situaciji da izmišljamo"

Kao što je i Navaro na početku izlaganja iznio, Raš i Nil su bili sjajni sa po 27 i 26 poena.

"Mislim da jesmo pokušali. Znate, oni su pogađali veoma teške šuteve. Mi u ovom trenutku nismo u situaciji da pokušavamo da izmišljamo neke neobične stvari. U ovom trenutku moramo da radimo ono što inače radimo i to na najbolji mogući način. Naravno, uvijek možete da donesete određene taktičke odluke, ali trenutno je najvažnije da se stvari i pravila koja važe u ekipi sprovode na najbolji mogući način. Oni su pogađali veoma teške šuteve", pojasnio je Navaro.

Vidi opis Navaro poslije šokantnog poraza Zvezde: "Nismo u situaciji da izmišljamo" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Ono što smo mogli da vidimo jeste da su srpski igrači dobili znatno veću priliku. Doduše, nisu je iskoristili, ali bi trebalo imati u vidu i da nisu u igračkom ritmu. Dio prve petorke bili su Dejan Davidovac i Nikola Đurišić, dok su kasnije na teren ulazili Stefan Miljenović i Vojin Medarević.

"Kada ubacite četiri igrača koji su van ritma jer nisu u rosteru za Evroligu ili zato što se vraćaju poslije povrede, ovakve stvari se ponekad dešavaju. Neki od tih igrača su u dobroj formi, ali nisu u ritmu utakmica, dok se drugi vraćaju poslije povrede. Prije ili kasnije morate da ih uključite u tim i date im minute kako bi uhvatili ritam. To može da se dogodi, ali je tačno da su nam procenti šuta za tri poena očajni. Imamo neke veoma dobre otvorene šuteve, ali ih promašujemo."

"Moramo da iskoristimo ovakve utakmice"

Možda je izgledalo da Crvena zvezda nije dala 100 posto u ovom meču, ali Ibon Navaro je objasnio cilj njegovog tima.

"Prije svega, nismo ovde da bismo igrali prijateljsku utakmicu i samo pružili priliku igračima da igraju. Želimo da se takmičimo i želimo da igramo. Ali istovremeno, moramo da iskoristimo ovakve utakmice i za to. Zato moramo da uvedemo te igrače u igru. Jer će nam prije ili kasnije biti potrebni u narednim utakmicama", zaključio je.

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