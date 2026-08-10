Crvena zvezda dovela još jednog košarkaša Reala

Crvena zvezda potpisala ugovor sa doskorašnjim talentom Real Madrida, Čačaninom Andrejem Bjelićem.

Izvor: MN PRESS

Talentovani srpski bek-šuter Andrej Bjelić (18, 193 cm) novi je košarkaš Crvene zvezde. Perspektivni košarkaš iz Čačka napustio je akademiju Reala poslije tri godine i u Beogradu će se ovog ljeta dokazivati novom treneru crveno-bijelih, Špancu Ibonu Navaru.

Andrej je U-18 reprezentativac Srbije i ovog ljeta igrao je za Srbiju na U-18 Evropskom prvenstvu i prosječno postizao 12,4 poena. Potpisom za crveno-bele postao je drugi igrač Real Madrida koji je ovog ljeta postao član Zvezde, poslije Nijemca Davida Kramera.

Zvezda je ovog ljeta dovela Krisa Džounsa (Hapoel Tel Aviv), Davida Kramera (Real Madrid), Džonatana Motlija (Hapoel Tel Aviv), Patrika Boldvina (Sakramento), Vojina Medarevića (Spartak) i Nika Vejler Baba (Bajern).

Crveno-bijeli će početi pripreme za desetak dana i ostaje da se vidi još koliko će biti promjena u timu do tada. Bjelićev dolazak proširio je domaću bazu među igračima Zvezde u kojoj su za sada i kapiten Ognjen Dobrić, Dejan Davidovac, novajlija Nikola Đurišić, Stefan Miljenović i pojačanje iz Spartaka, Vojin Medarević.

I dalje nije definisan status Nikole Kalinića, jednog od lidera ekipe koji je nezvanično pred odlaskom.

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(MONDO)