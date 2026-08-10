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Mesud Pezer završio takmičenje, Armin Sinančević u finalu Evropskog prvenstva

Mesud Pezer završio takmičenje, Armin Sinančević u finalu Evropskog prvenstva

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Srpski atletičar Armin Sinančević obezbijedio finale u bacanju kugle na Evropskom prvenstvu za razliku od Mesuda Pezera, reprezentativca BiH.

Armin sinancevic u finalu evropskog prvenstva, mesud pezer otpao Izvor: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP / Profimedia

Nastavlja se fantastičan dan za srpsku atletiku na Evropskom prvenstvu. Nakon što je nevjerovatni Luka Bošković ostvario lični rekord i izborio plasman u finale skoka udalj, do finala je stigao i bacač kugle Armin Sinančević koji će se kasnije u toku dana boriti za medalju u Birmingemu.

Sinančević je imao velikih problema u kvalifikacijama pošto je prestupio u prve dvije serije, ali je zato u trećoj uspio da uradi sve što je planirao. Sa impresivnih 20,20 metara Sinančević je bio četvrti u svojoj kvalifikacionoj grupi, pa uprkos tome što nije uspio da prebaci normu (20,60 metara) nastupiće i u finalu Evropskog prvenstva.

Prije kraja kvalifikacija u bacanju kugle na Evropskom prvenstvu bilo je jasno da neće biti 12 takmičara sa rezultatom boljim od Arminovog, pa je srpski atletičar odmah mogao da počne sa planiranjima. Njega do kraja dana čekaju još veći izazovi, jer se za samo nekoliko sati vraća na borilište, kako bi napao medalju.

Sinančević će biti jedini predstavnik tzv. regiona u borbi za medalju, pošto su ostali momci sa ovih prostora podbacili u kvalifiakcijama. Predstavnik Crne Gore Tomaš Đurović (17,90) imao je jedan od najslabijih rezultata, nije se proslavio ni Mesud Pezer (18,89) iz Bosne i Hercegovine, dok je bez finala ostao i Leo Ziković (19,31) koji se takmiči pod zastavom Švedske.

Izvor: ANDREAS SOLARO / AFP / Profimedia

Plasman u finale bacanja kugle obezbijedili su svi takmičari koji su prebacili 20,60 metara, odnosno najbolji takmičari koji su ostali ispod te granice - do popune broja od 12 učesnika finala. Finale u bacanju kugle na programu je odmah danas od 20.33, a Srbija će imati za koga da navija.

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00:54
Luka Bošković oborio rekord
Izvor: RTS2
Izvor: RTS2

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Tagovi

Armin Sinančević Mesud Pezer Atletika

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