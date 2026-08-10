Crvena zvezda je dovela Nika Vejler-Baba iz Asvela, a transfer je obavljen u tišini. Sada je poznato i da je Zvezdin na godinu dana prije donošenja konačne odluke.

Izvor: Alba Pacheco / Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia

Njemački reprezentativac Nik Vejler-Bab predstavljen je kao novo pojačanje Crvene zvezde i može se reći da je u pitanju transfer koji se desio "ispod radara". Mnogi igrači povezivali su se ovog ljeta sa Zvezdom, međutim Zvezda je sve do potpisa uspjela da sakrije sve detalje oko Vejler-Baba koga je "pokupila" iz Asvela u kome trenutno vlada anarhija.

Sada se i Asvel prvi put od njegovog prelaska na Mali Kalemegdan oglasio i objašnjeno je da je u pitanju pozajmica: "Asvel zvanično objavijuje pozajmicu Nika Vajlera-Baba Crvenoj zvezdi za sezonu 2026/2027", kratko je saopšteno.

Vidi opis Asvel: "Nika Vejler-Baba smo poslali na pozajmicu u Crvenu zvezdu" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 19 / 19

Inače, Nik Vejler-Bab potpisao je za Asvel početkom jula na dvije sezone, a mjesec dana kasnije već je predstavljen u Zvezdi, pošto francuski klub nema dovoljno novca da ga plati. Sa Malog Kalemegdana nisu saopštili detalje njegovog ugovora, kao ni da li postoji već dogovor za potencijalni "otkup" u ljeto 2027. godine, ako budu zadovoljni njegovim uslugama. Pretpostavlja se da bi Zvezda trebalo da preuzme njegovu platu, kao što je to recimo uradila Valensija sa Armonijem Bruksom.

Ko je Nik Vejler-Bab?

Nik Vejler-Bab je prije svega bio poznat kao igrač koji čuva sve najopasnije protivničke igrače od pozicije pleja do krilnog centra. Takođe vidjeli smo ga prošle sezone da je u Efesu često prevodio loptu i kreirao pa je imao skoro pet asistencija u prosjeku i ne bi čudilo da baš to bude njegovo mjesto u timu, mada je do sada u karijeri uglavnom bio bek i krilo.

Ima inače 30 godina i prošle sezone je u dresu Efesa imao prosjek od 7,7 poena, 4,8 skokova i 1,2 ukradene lopte. Bio je jedan od najboljih defanzivaca Evrolige, a igrao je još i za Bajern.

Koga je još dovela Zvezda?

Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Zvezda je ovog ljeta dovela Krisa Džounsa, Davida Kramera, Patrika Boldvina, Džonatana Motlija i Vojina Medarevića, odnosno Nika Vajlera-Beba. Tu je i Nikola Đurišić koji je stigao tokom proleća, a ugovor s ekipom potpisao je i mladi Andrej Bjelić iz Real Madrida.

Bilo je dosta odlazaka iz tima, klub su napustili Donatas Motiejunas, Ajzeja Kenan, Hasijel Rivero, Uroš Plavšić i Kodi Miler-Mekintajer. Čeka se još konačna odluka oko Džoela Bolomboja, dok je Ognjen Radošić otišao na pozajmicu.

Takođe, očekuje se konačan rasplet oko Nikole Kalinića koji je blizu odlaska u Španiju.

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