Džef Bezos kupio Liverpul

Američki multimilijarder Džef Bezos je kupio skoro trećinu akcija Liverpula, udružujući se sa osnivačem Fejsbuka i bogatim zetom Lakšmija Mitala.

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Osnivač "Amazona" Džef Bezos kupio skoro trećinu akcija Liverpula, saznao je Skaj njuz. Dosadašnji vlasnici "Fenvej sports grupa" objaviće uskoro sve detalje, a sa Amerikancem u klub ulazi i Amit Batija, zet Indijca Lakšmija Mitala, suvlasnika najvećeg proizvođača čelika na svijetu.

Fenvej grupa preuzela je klub u oktobru 2010, kada je na čelo Liverpula stao Džon Henri, vlasnik Boston Red Soksa, slavnog bejzbol tima. Pod američkim gazdom, Redsi su postali šampioni Evrope 2019. i dvostruki osvajači Premijer lige (2020. i 2025).

Uz Bezosa dolazi i osnivač Fejsbuka

U konzorcijumu koji preuzima Liverpul učestvuje i Brazilac Eduardo Saverin (44), jedan od suosnivača društvene mreže "Fejsbuk".

Prema proceni magazina "Forbs", njegovo bogatstvo iznosi 33 milijarde dolara i 67. je najbogatiji na svijetu.

Ko je Džef Bezos?

Američki bogataš rođen je 1964. godine i diplomirao na Prinstonu, a Amazon je osnovao 1994. godine kao internet-knjižaru. Od svoje kompanije stvorio je giganta elektronske trgovine, logistike i "klaud" tehnologije.

Mjesto izvršnog direktora napustio je 2021. godine i postao izvršni predsjednik Amazona, a osnovao je i "Blu oridžin", kompaniju koja razvija rakete i svemirske letjelice. Njegovo bogatstvo procjenjuje se na više od 280 milijardi dolara i treći je najbogatiji čovjek na svijetu.

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(MONDO)