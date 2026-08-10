Američki multimilijarder Džef Bezos je kupio skoro trećinu akcija Liverpula, udružujući se sa osnivačem Fejsbuka i bogatim zetom Lakšmija Mitala.
Osnivač "Amazona" Džef Bezos kupio skoro trećinu akcija Liverpula, saznao je Skaj njuz. Dosadašnji vlasnici "Fenvej sports grupa" objaviće uskoro sve detalje, a sa Amerikancem u klub ulazi i Amit Batija, zet Indijca Lakšmija Mitala, suvlasnika najvećeg proizvođača čelika na svijetu.
Fenvej grupa preuzela je klub u oktobru 2010, kada je na čelo Liverpula stao Džon Henri, vlasnik Boston Red Soksa, slavnog bejzbol tima. Pod američkim gazdom, Redsi su postali šampioni Evrope 2019. i dvostruki osvajači Premijer lige (2020. i 2025).
Uz Bezosa dolazi i osnivač Fejsbuka
U konzorcijumu koji preuzima Liverpul učestvuje i Brazilac Eduardo Saverin (44), jedan od suosnivača društvene mreže "Fejsbuk".
Prema proceni magazina "Forbs", njegovo bogatstvo iznosi 33 milijarde dolara i 67. je najbogatiji na svijetu.
Ko je Džef Bezos?
Džef Bezos kupio Liverpul
Američki bogataš rođen je 1964. godine i diplomirao na Prinstonu, a Amazon je osnovao 1994. godine kao internet-knjižaru. Od svoje kompanije stvorio je giganta elektronske trgovine, logistike i "klaud" tehnologije.
Mjesto izvršnog direktora napustio je 2021. godine i postao izvršni predsjednik Amazona, a osnovao je i "Blu oridžin", kompaniju koja razvija rakete i svemirske letjelice. Njegovo bogatstvo procjenjuje se na više od 280 milijardi dolara i treći je najbogatiji čovjek na svijetu.
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(MONDO)