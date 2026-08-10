Ko je Luka Bošković, novo čudo srpske atletike?

Na Evropskom prvenstvu, Luka Bošković je impresionirao skokom od 8,33 metara, čime je oborio svoj lični rekord. Ko je ovaj mladi atletičar i kakve veze Dragutin Topić ima sa njim?

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Talentovani srpski atletičar Luka Bošković ostvario je plasman u finale skoka udalj na Evropskom prvenstvu u Birmingemu pošto je danas na stadionu "Kralj Aleksandar" imao najbolji skok karijere. Iako najmlađi među konkurencijom, tek mu je 20 godina, Luka je pokazao nevjerovatan nivo smirenosti nakon što je prestupio u prvoj seriji, pa je u naredne dvije oduševio.

Nakon 8,04 metara u drugoj, u trećoj je skočio čak 8,33 metara, što je njegov najbolji rezultat do sada. Istina, "pomogao" mu je vjetar, rekord se zvanično neće pisati, ali za njega je najvažnije da je ostvario normu i prošao u finale.

"Pogledajte ovog momčinu Luku Boškovića", vikao je komentator Rale Simić oduševljen njegovim skokom za istoriju:

Pogledajte 00:54 Luka Bošković oborio rekord Izvor: RTS2 Izvor: RTS2

Kad je finale? Bošković će skakati za medalju u utorak sa početkom u 21.16.

Ovjerio je Luka Bošković tako titulu drugog najboljeg Srbina u istoriji skoka udalj, odmah poslije Nenada Stekića ( njegovrekord je 8,45 metara), a svoj rekord pomjerio je za deset centimetara, pošto je ranije tokom leta skočio i 8,23 metara. To bi bio i novi državni rekord, ali je vjetar bio 2,4 m/s, pa se ovaj rezultat neće priznati kao rekordni.

Jedini bolji u cijelim kvalifikacijama od njega bio je Frančesko Etore sa 8,34, a iza je ostao i višestruki olimpijski, svjetski i evropski prvak Grk Miltijadis Tedoglu, koji je skočio 8,26 metara.

Ko je Luka Bošković?

Izvor: Middle East Images/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Luka Bošković rođen je 2006. godine, a kao junior bio je vicešampion svijeta 2024. godine i osvajač bronzane medalje na Evropskom prvenstvu 2025. U februaru ove godine osvojio je takmičenje u dvoranskom prvenstvu u Beogradu, dok je inače u Birmingem došao u vrhunskoj formi jer je u junu u Kraljevu skočio 8,14 metara, pa onda 8,19 metara.

Trener mu je legendarni Dragutin Topić koji se brine o njemu i često ga naziva "sinom", pošto je toliko vezan za njega i trudi se da ga lansira kao novo atletsko čudo iz Srbije, baš poput svoje kćerke Angeline Topić u skoku uvis.

"Luka je došao kod mene na preporuku svog nastavnika fizičkog vaspitanja. On ga je vidio kao skakača uvis. Nisam žurio. Jeste bio visok i brz, ali sam mu tada dao nadimak Hajdi", rekao je Dragutin Topić u intervjuu za Srpski atletski savez: "Zašto Hajdi? Bio je nezgrapan, bez koordinacije, kao da je bio na klompama, a ne u patikama. Odlučio sam da budem strpljiv i da krenem, kao i sa Angelinom, od učenja tehnike trčanja, uz osnove motorike i koordinacije. Takmičenja su tada bila u trećem planu. Poslije dvije godine mukotrpnog rada nametnuo se svojom upornošću, brzim savladavanjem sve težih i zahtjevnijih vježbi i bukvalno je eksplodirao".

"Kada je, nakon samo tri izlaska na jamu sa pijeskom, skočio sedam metara, znao sam da je pravi! Izuzetno je brz, ima osjećaj za ritam i tajming. Malo je krut, ali i to postepeno ispravljamo. Ima glavu za velika takmičenja i ne preza od konkurencije".

Topić mu platio i operaciju

Izvor: MN PRESS

Istakao je Dragutin Topić da prije svega gleda da od svojih učenika napravi dobre ljude, pa onda sportiste, tako da ne obraća ni previše pažnje na medalje. Zato se našao Luki Boškoviću poslije teške povrede.

"Na takmičenju u Beogradu, zbog greške organizatora koji nije prekopao pijesak, prilikom doskoka povrijedio je meniskus i morao je na operaciju. Minut nakon operacije pozvao me je i rekao: 'Hvala što ste mi platili operaciju, rekla mi je mama. Sve je prošlo u redu. Kada počinjemo sa treninzima?'", prisjetio se Dragutin Topić i dodao: "Moje pulene od malih nogu učim sljedećem: velika takmičenja imaju jedan osnovni cilj - ulazak u finale. Sav fokus je kod nas na kvalifikacijama, a kada se one uspješno prebrode, nebo je granica. Dakle, korak po korak. Maštanja i strategiju za finale ostavljamo tek kada uspješno ostvarimo prvi cilj".

Luka Bošković naučio da bude skroman

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Kada su ga pred početak Evropskog prvenstva u Birmingemu pitali za očekivanja, u skladu sa onim što je naučio od svog trenera Dragutina Topića - rekao je da je cilj finale, o ostalim stvarima i ne razmišlja.

"Jeste (prvi dio sezone za pamćenje). Četiri skoka preko osam metara i lični rekord od 8,23 metara sjajan su uvod, ali najvažniji dio sezone tek počinje", rekao je Bošković nedavno: "Rang-liste služe za statistiku prije takmičenja, a na zaletištu svi krećemo od nule. To što sam među najboljima samo znači da sam tačno tamo gdje i pripadam".

"Bez treme, ali sa maksimalnim motivom. Lijepo je biti najmlađi, ali u Birmingem idem sa više iskustva i samopouzdanja", zaključio je Bošković koji je tako već prvog dana Evropskog prvenstva ostvario cilj, a tek nas čekaju drugi srpski atletičari.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 01:00 Luka Bošković skok na Evropskom prvenstvu Izvor: RTS2 Izvor: RTS2

(MONDO)