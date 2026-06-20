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Luka Bošković ispisao istoriju srpskog sporta: Ovakav rezultat se čekao 50 godina!

Luka Bošković ispisao istoriju srpskog sporta: Ovakav rezultat se čekao 50 godina!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Fantastičan učinak talentovanog Luke Boškovića, srebrnog na Balkanskom prvenstvu.

Luka Bošković postavio novi lični rekord u skoku udalj Izvor: MN PRESS

Talentovani srpski atletičar Luka Bošković (19) učestvovao je na Balkanskom prvenstvu, osvojio srebrnu medalju u disciplini skok udalj, dodatno pomjerio svoju granicu u pijesku i pokazao da će na njega morati ozbiljno da se računa! Skokom od 8,19 metara Bošković je stigao do odličja, ali i do ličnog rekorda - nadmašivši učinak koji je ostvario početkom juna.

Zlato je osvojio Miltijadis Tedoglu, koji je skočio 8.36 još u prvoj seriji i tako postao nedostižan za sve ostale takmičare. Bošković je pobijedio, između ostalih, i šampiona Evrope Božidara Sarabojukova koji je skočio 8,04 metara. Sa 15 centimetara dužim skokom od Bugarina, mladi Bošković je ispisao istoriju srpske atletike jer 50 godina nismo vidjeli ovakav rezultat!

Državni rekord postavio je legendarni Nenad Stekić davne 1975. godine, na mitingu u Montrealu koji je bio najava za Olimpijske igre naredne godine. Stekić je tada skočio 8,45 metara, a nijedan srpski atletičar u narednih pet decenija nije uspio da nadmaši taj rezultat.

Prije samo dvije nedjelje legendarni Dragutin Topić najavio je da na veliku scenu stiže njegov "sin" Luka Bošković, novo čudo od djeteta srpskog spota. Tada je Bošković skočio 8,14 metara, što je treći najbolji rezultat u istoriji srpske atletike. Sada je Bošković pomjerio lični rekord, a za državni ćemo još malo sačekati.

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Atletika Luka Bošković

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