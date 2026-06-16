Adriana Vilagoš najbolja u zlatnoj kategoriji

Srpska atletičarka Adriana Vilagoš ostvarila je još jedan sjajan rezultat pošto je pobijedila na mitingu u Ostravi i potvrdila da je u odličnoj formi.

Izvor: Ožana Jaroslav / ČTK / Profimedia

Adriana Vilagoš (22) je odbranila prvo mjesto i pokazala da je najbolja. Srpska rekorderka u bacanju koplja je trijumfovala na 65. izdanju mitinga "Golden spike" u Ostravi (Češka) rezultatom od 62,92 metra. Na taj način je odbranila prvu poziciju na jednom od najuglednijih mitinga zlatne kategorije u svijetu atletike.

Njen lični i državni rekord je 67,22 i pokazala je da postepeno diže formu za najbitnija takmičenja. Najbolji rezultat u tekućoj sezoni je 63,64 metra.

Drugo mjesto je osvojila olimpijska šampionka iz Rio de Žaneira Sara Kolak (Hrvatska) sa 62,61, treća je bila Lina Dejvis (Australija) sa 60,29. Adriana je još jednom pokazala svima zbog čega je pred njom svijetla budućnost, ali i sadašnjost.