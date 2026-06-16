logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Adriana Vilagoš najbolja u zlatnoj kategoriji

Adriana Vilagoš najbolja u zlatnoj kategoriji

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Srpska atletičarka Adriana Vilagoš ostvarila je još jedan sjajan rezultat pošto je pobijedila na mitingu u Ostravi i potvrdila da je u odličnoj formi.

Adrijana Vilagoš pobijedila na mitingu u Ostravi Izvor: Ožana Jaroslav / ČTK / Profimedia

Adriana Vilagoš (22) je odbranila prvo mjesto i pokazala da je najbolja. Srpska rekorderka u bacanju koplja je trijumfovala na 65. izdanju mitinga "Golden spike" u Ostravi (Češka) rezultatom od 62,92 metra. Na taj način je odbranila prvu poziciju na jednom od najuglednijih mitinga zlatne kategorije u svijetu atletike.

Njen lični i državni rekord je 67,22 i pokazala je da postepeno diže formu za najbitnija takmičenja. Najbolji rezultat u tekućoj sezoni je 63,64 metra.

Drugo mjesto je osvojila olimpijska šampionka iz Rio de Žaneira Sara Kolak (Hrvatska) sa 62,61, treća je bila Lina Dejvis (Australija) sa 60,29. Adriana je još jednom pokazala svima zbog čega je pred njom svijetla budućnost, ali i sadašnjost.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Adriana Vilagoš Atletika

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC