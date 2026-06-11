Adriana ponovo obradovala Srbiju: Treća u Dijamantskoj ligi, a tek će da dominira

Adriana Vilagoš osvojila je treće mjesto na mitingu Dijamantske lige u Oslu i pokazala još jednom da je pred njom svijetla budućnost.

Izvor: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP / Profimedia

Adriana Vilagoš osvojila je treće mjesto u Dijamantskoj ligi. Srpska reprezentativka je zauzela treću poziciju u bacanju koplja na mitingu "Bislet gejms" koji je šesta stanica u ovogodišnjoj Dijamantskoj ligi.

Ostvarila je rezultat od 61,33 metra i tako još jednom pokazala da je sa razlogom među najboljima i da je pred njom svijetla budućnost. Prva je bila Ziji Jan (Kina) sa 67,11 metara, dok je druga bila domaća predstavnica Sigrid Borge sa 61,92.

Adriana je u Oslo došla poslije sjajnog nastupa u Sjamenu gdje je na prvom ovosezonskom mitingu Dijamantske lige ostvarila najbolji rezultat sezone od 63,64 metara. Prema planu njenog stručnog štaba, tempira se forma za najvažnija takmičenja tokom ljeta, a ovaj rezultat je potvrda da je na dobrom putu.

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