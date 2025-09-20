logo
"Dala sam sve od sebe, idemo dalje": Adriana Vilagoš žali zbog propuštene prilike, ali ne očajava

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Srpska atletičarka Adriana Vilagoš zauzela osmu poziciju na Svjetkom prvenstvu u Tokiju.

Adriana Vilagođ osma na Svjetskom prvenstvu u atletici Izvor: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia

Mlada srpska atletičarka Adriana Vilagoš nije uspjela da osvoji medalju na Svjetskom prvenstvu u Tokiju, gdje je svoj debitantski nastup završila kao osma. Nije mogla da ponovi sjajan rezultat iz kvalifikacija, pošto je u finalu imala hitac od 61,29, što nije bilo dovoljno da se umiješa u borbu za neku od prva tri mjesta.

Nalalost, ne dešava joj se prvi put da u odsudnim momentima ostane bez boljeg rezultata, ali još dosta izazova je pred 21-godišnjom bacačicom koplja.

Nakon finala nije očajavala, pošto osma pozicija na svijetu zaista nije loš rezultat. "Dala sam sve od sebe, ali danas jednostavno nisam uspjela da ponovim hitac iz kvalifikacija. Finale je donijelo veliku borbu i drago mi je što sam bila dio nje, ali ostaje žal jer sam znala da sam spremna za daljine preko 65 metara. Ipak, vjerujem da je ovo samo još jedno iskustvo koje će mi značiti na putu ka budućim velikim rezultatima", rekla je Vilagoš.

Srbija će imati još jednu predstavnicu u finalu Svjetskog prvenstva. U nedjelju od 12.05 Angelina Topić će se boriti za medalju u skoku uvis.

