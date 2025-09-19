Adriana Vilagoš nije krila zadovoljstvo zbog prolaska u finale Svjetskog prvenstva, otkrila je i o čemu je razmišljala u tim momentima.

Izvor: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP / Profimedia

Adriana Vilagoš ide po medalju na Svjetskom prvenstvu. Srpska atletičarka bacila je koplje na nevjerovatnih 66,06 metara i po tome je bila ubjedljivo prva u svojoj kvalifikacionoj grupi. Nije joj bilo svejedno, što je potvrdila i ona sama poslije svega što se desilo.

"Uspjela sam da se izborim za ovo, imala sam loše kvalifikacije na prethodna dva takmičenja. Iako nisam htjela da razmišljam o tome, imala sam stres. Uspjela sam u trećoj seriji da bacim hitac za koji sam znala da sam sposobna. To samopouzdanje će mi značiti za finale koje je sutra. Imaćemo oko 24 sata za regeneraciju i odmor i pripremu za sutra. Da idem da uživam, da bacam sa vjerom u sebe. I da skupljam nove uspomene sa finala", rekla je Vilagoš za "Sport klub".

Nada se da bi mogla da osvoji medalju u finalu koje je na programu u subotu.

"Došla sam sa velikim samopouzdanjem, planirali smo to, da budemo u jako dobroj formi, kao što sam bila u početku sezone. Treba samo da ponovim ovo u finalu i da dodam neke sitnice da bi bilo dobro. Nadamo se najboljem."

"Prišla sam mami i selektoru"

Vidi opis "Prišla sam mami prije toga": Adriana Vilagoš otkrila kako je prošla u finale Svjetskog prvenstva Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: RTS 2/PRINTSCREEN Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: RTS 2/PRINTSCREEN Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: RTS 2/PRINTSCREEN Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: RTS 2/PRINTSCREEN Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: RTS 2/PRINTSCREEN Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: RTS 2/PRINTSCREEN Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: RTS 2/PRINTSCREEN Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: RTS 2/PRINTSCREEN Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: RTS 2/PRINTSCREEN Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: RTS 2/PRINTSCREEN Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: RTS 2/PRINTSCREEN Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: RTS 2/PRINTSCREEN Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: RTS 2/PRINTSCREEN Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: RTS 2/PRINTSCREEN Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: RTS 2/PRINTSCREEN Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: RTS 2/PRINTSCREEN Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: RTS 2/PRINTSCREEN Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: RTS 2/PRINTSCREEN Br. slika: 18 18 / 18 AD

Nije joj bilo lako prije tog hica u trećoj seriji. Posebno dok je gledala kako neke druge atletičarke premašuju njen rezultat iz prve serije. Tada je važnu ulogu imala njena majka Đerđa.

"Nije mi bilo svejedno, znala sam ranije da bacam solidno i da to ne bude dovoljno za finale. Ali, imala sam taj treći hitac. Prišla sam kod mame i selektora i oni su mi rekli da sam sposobna za to, da vjerujem u to, da taj zadnji hitac može daleko da odleti, već jednom je tako odletio. Sad idem da se odmorim i da se spremim za finale", zaključila je Vilagoš.

(Sport klub/MONDO)