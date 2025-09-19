logo
Adriana Vilagoš u finalu Svjetskog prvenstva

Autor Dragan Šutvić
Adriana Vilagoš je hicem u posljednjoj seriji uspjela da obezbijedi sebi plasman u finale Svjetskog prvenstva.

Adriana Vilagoš u finalu Svjetskog prvenstva Izvor: Ožana Jaroslav / ČTK / Profimedia

Adrijana Vilagoš je u finalu Svjetskog prenstva u atletici. Neverovatnim hicem u trećoj seriji od 66,06 metara bila je ubjedljivo prva u svojoj kvalifikacionoj grupi.

Prva je bacala Japanka Kitaguši, a onda je Adriana Vilagoš već sa prvim hicem od 61,22 mogla sebi da osigura finale. Bila je treća poslije prve serije, ali je u drugoj seriji bacila ispod prvog hica i ostala je na rezultatu iz prve serije. Na kraju je bila treća koja je preskočila 62,50 metara koliko je bilo potrebno za finale.

Normu od 62,50 su u prvoj grupi prebacile samo Australijanka Makenzi Litl i Ekvadorka Hulesu Angulo. Sada čekamo 14 časova kada ćemo gledati drugu grupu takmičarki. Srbiju i tu ima predstavnicu, Marija Vučenović.

