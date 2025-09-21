logo
Spasila život pacijentu pred Svjetsko prvenstvo, pa uzela medalju u Tokiju

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Na Svjetskom prvenstvu u atletici do bronzane medalje stigla je Mekenzi Litl, koja u Sidneju radi kao doktorka.

atleticarka mekenzi litl radi kao doktorka Izvor: X - screenshot

Atletičarka Mekenzi Litl iz Australije osvojila je bronzanu medalju na Svjetskom prvenstvu u Tokiju. Do nje je stigla i zato što srpska atletičarka Adriana Vilagoš nije uspjela da ponovi rezultat iz kvalifikacija, iako bi joj on donio zlatnu medalju koju srpska atletika već dosta dugo čeka. Naravno, to ne umanjuje uspjeh djevojke iz Australije, koja ima zanimljivu karijeru i van sporta.

Litl je doktorka, a u bolnici Rojal Nort Šor u Sidneju radi puno radno vrijeme. Ona je samo nekoliko dana prije početka Svjetskog prvenstva u atletici jednom svom pacijentu spasila život! Na poslu u hitnoj službi imala je zadatak da pomogne čovjeku koji je doživio srčani udar i to je uradila na najbolji mogući način - a takve priče daju joj snagu da trenira.

"Lako je reći da imam ovu divnu ravnotežu i da stvari savršeno funkcionišu zajedno kada imam lijepu medalju oko vrata. Ali ja sam tvrdila, čak i kada je bilo teško, da je to najbolje za mene. Najbolje se takmičim kada sam stvarno srećna i ispunjena u životu, a posao me trenutno toliko ispunjava", rekla je djevojka iz Australije kojoj ovo nije prvo veliko odličje.

Osvajanjem bronzane medalje na Svjetskom prvenstvu u Tokiju, Mekenzi Litl je potvrdila istu medalju sa prethodnog Svjetskog šampionata. Bronzu je osvojila i u Budimpešti 2023. godine, a na Igrama Komonvelta 2022. godine u Birmingemu osvojila je srebro. Tada je postavila lični rekord (64,27), dok joj je u Tokiju 63,58 bilo dovoljno za odličje. Do posljednje serije imala je srebro u rukama, ali je Anet Sjetina tada bacila svoj najbolji hitac.

Bonus video:

Pogledajte

00:45
Adriana Vilagoš hitac za finale Svetskog prvenstva
Izvor: RTS 2
Izvor: RTS 2

(MONDO)

Tagovi

Atletika Adriana Vilagoš

