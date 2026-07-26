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Mario Hezonja svojeglavo htio u NBA, pa dobio šansu života u 32. godini

Mario Hezonja svojeglavo htio u NBA, pa dobio šansu života u 32. godini

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Mario Hezonja je htio da ode u NBA ligu po drugu šansu i na kraju je uspio u tome.

Mario hezonja u nba ligi potpisao za klivlend Izvor: Alba Pacheco / Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia

Hrvatski reprezentativac Mario Hezonja rizikovao je ovog ljeta i uspio je u svojoj namjeri - vraća se u NBA ligu. Poslije peripetija oko njegovog odlaska u Ameriku, zbog čekanja odluke Lebrona Džejmsa koji je na kraju potpisao za Filadelfiju, konačno je i Hezonja dobio "zeleno svjetlo".

Kako je preneo NBA insajder Šams Čaranija, Mario Hezonja je novi košarkaš Klivlend Kavalirsa. Sa ovim klubom potpisao je ugovor na godinu dana, za 2,8 miliona dolara, koliko je mogao sigurno da dobije i u Evroligi, posebno kad se odbiju porezi.

Ipak, očigledno je presudila Hezonjina želja da se vrati u NBA ligu. Bio je peti pik na draftu 2015. godine, kada ga je birao Orlando, igrao je još za Nikse i Portland, a onda se 2021. godine vratio u Evroligu. Jedan je od rijetkih koji mogu da se pohvale da su se poslije toga opet vratili u NBA, posebno kada pričamo o igračima u tridesetima.

Vidjećemo da li će Hezonja uspjeti da se izbori za minutažu u Klivlendu, nakon zaista dobrih igara u Evroligi, gdje je prethodne četiri sezone bio u Real Madridu.


Prošle sezone je odigrao ukupno 44 utakmice u ovom takmičenju i imao je prosjek od 13,3 poena, četiri skoka i 2,4 asistencije po meču. Prethodna sezona za "kraljevski klub" nije bila uspješna i nije osvojen niti jedan trofej, došao je Pedro Martinez za trenera, a Hezonja je odavno nagovijestio da želi da ode.

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04:31
Mario Hezonja izjava
Izvor: Mondo/Nemanaj Stanojčić
Izvor: Mondo/Nemanaj Stanojčić

(MONDO)

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Mario Hezonja

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