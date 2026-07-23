Lebron Džejms kriv za haos oko Hezonje: Miško Ražnatović čeka poziv iz NBA, a iz Reala bljuju vatru

Hrvat Mario Hezonja mogao bi da bude saigrač sa Lebron Džejmsom u Klivlend Kavalirsima.

Izvor: Dennis Agyeman / Zuma Press / Profimedia/R.R./ATAIMAGES

Saga oko Marija Hezonje i dalje traje, al njegov prioritet je i dalje odlazak u NBA ligu. Do sada se nisu spominjale konkretne ponude, ali pouzdani insajder Mark Stajn javlja da se čeka rasplet u Klivlend Kavalirsima oko Lebron Džejmsa. S druge strane, u Real Madridu su bijesni jer Hrvat nije na vrijeme uplatio obeštećenje od milion dolara, što je klauzula za odlazak prije isteka ugovora.

Cijeli svijet čeka šta će odlučiti jedan od najboljih košarkaša svih vremena Lebron Džejms, a najizvjesniji scenario je povratak u Klivlend Kavalirse gdje je i počela njegova karijera. Ukoliko padne dogovor, očekuje se da Mario Hezonja bude među pojačanjima.

"Vjerujem da će osam ili devet košarkaša potpisati odmah pošto Lebron Džejms donese svoju odluku. Možda čak i više", rekao je Mark Stajn.

Upravo zbog ovoga je Hezonja zakasnio sa uplatom i stavio na čekanje još nekoliko evroligaša, među kojima je najkonkretniji bio Dubai.

Neprijatan sastanak Reala i Miška

Kako prenose španski mediji, u srijedu je održan video-poziv između Real Madrida i Miška Ražnatovića zbog čitave situacije i protekao je u vrlo neprijatnom tonu. U "kraljevskom" klubu su bijesni zbog načina na koji se sve odigralo, pošto nije sve odrađeno u skladu sa pravilnikom.

Hezonja jeste obavijestio sve u klubu da ide u NBA, ali nije dostavio ponudu nijednog tima iz najjače lige na svijetu, niti je uplatio dogovoreni iznos.

Prema pravilima kolektivnog ugovora ACB lige, aktiviranje izlazne klauzule podrazumijeva da obavještenje klubu mora biti dostavljeno u isto vrijeme kada se izvrši uplata predviđenog obeštećenja.

Hrvatski as je bio MVP prvenstva u Španija sa učinkom od 17,5 poena, 4,9 skokova i 1,9 asistencije, dok je u Evroligi bilježio 13,2 poena, 3,9 skokova i 2,2 asistencije, te ne čudi što će ponovo na najveću scenu.