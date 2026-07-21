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Mario Hezonja saopštio Realu da ide u NBA ligu?

Mario Hezonja saopštio Realu da ide u NBA ligu?

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Reprezentativac Hrvatske Mario Hezonja, prema svemu sudeći, karijeru će nastaviti u NBA ligi

mario hezonja ide u nba ligu Izvor: Alba Pacheco / Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia

Gdje će Mario Hezonja nastaviti karijeru, postalo je pitanje od milion dolara. Nije tajna da hrvatski reprezentativac ima ponude nekoliko evropskih timova, ali prema posljednjim informacijama košarkaš Real Madrida obavijestio je klub da odlazi u NBA.

Real Madrid se nalazi na prekretnici, već je trener Serđo Skariolo napustio kormilo i zameniće ga doskorašnji trener Valensije Pedro Martinez. Kako stvari stoje, sada će i Mario Hezonja napustiti Španiju. Košarkaški insajder Čema de Lukas otkrio je da je Hezonja obavijestio klub da će se vratiti u najjače takmičenje na svijetu.

Mario Hezonja je imao ugovor sa Real Madridom koji je podrazumevao izlaznu klauzulu samo za klubove iz NBA lige. S obzirom na to da je minule sezone bio jedan od lidera u "kraljevskom klubu", očigledno je da su ga dobre partije preporučile i najjačoj ligi na svijetu. Momak rođen u Dubrovniku već je igrao za Orlando, Njujork i Portland.

Hezonja je prošle sezone bilježio 17,5 poena u domaćem šampionatu, skoro pet skokova i skoro dvije asistencije. U elitnom takmičenju imao je nešto slabiji prosjek, pa je sezonu završio sa 13,2 poena, skoro četiri skoka i 2,2 podijeljene lopte. U Real Madridu je proveo četiri sezone, a posljednja je bila najintenzivnija. Počela je potencijalnim prelaskom Hezonje u Barselonu, a završila se krahom "kraljevskog kluba", pa je Hezonjin rezon za promjenom sredine postao više nego jasan.

Trenutno nije poznato gdje će Hezonja nastaviti karijeru, odnosno u kojem NBA klubu. Zasad su poznata tri imena iz Evrope koja su željela Hrvata - Efes, Dubai i Makabi.

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Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

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Tagovi

Mario Hezonja KK Real Madrid

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