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Mario Hezonja zna šta mu je činiti: Plan može da mu pokvari samo ponuda iz NBA lige

Mario Hezonja zna šta mu je činiti: Plan može da mu pokvari samo ponuda iz NBA lige

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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O budućnosti hrvatskog košarkaša Marija Hezonje se spekuliše u svakom prelaznom roku.

Da li Mario Hezonja ostaje u Realu Izvor: MN PRESS

Hrvatski košarkaš Mario Hezonja napustiće Real Madrid jedino u slučaju NBA ponude, prenosi "Eurohoops". Kraljevski klub je završio ovu sezonu bez ijednog pehara, ali je uspio da stigne do finala Evrolige mimo svih očekivanja.

Hezonjin trenutni ugovor važi do 2029. godine i da sadrži isključivo NBA klauzulu, pa su šanse da hrvatski šuter napusti Madrid ovog ljeta jako male. Spekulisalo se da ga bogatim ponudama mame Dubai i Hapoel Tel Aviv, ali takav scenario u ovom momentu nije realan.

Mario je stigao u Real 2022. godine, da bi 2024. potpisao petogodišnje produženje ugovora. U Evroligi je minule sezone bilježio prosečno 13,3 poena, 4 skoka i 2,4 asistencije po utakmici.

Takođe, Hezonja je proglašen za najkorisnijeg igrača regularne sezone španske Lige Endesa sa prosjekom od 17,5 poena, 4,9 skokova i 1,9 asistencija po utakmici.

Inače, Hezonja je od februara ove godine klijent Miška Ražnatovića i njegove "Beobasket" agencije, pa se vjerovatno zbog toga dovodio u vezu sa Dubaijem, jer je poznato da Ražnatović ima jako dobre odnose sa čelnicima u klubu iz UAE. U svakom slučaju, ostanak u Realu je za sada najizvjesniji...

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Tagovi

KK Real Madrid košarka Mario Hezonja

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