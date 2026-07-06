Više nisu šuplje priče: Mario Hezonja napušta Real i želi samo jedno

Hrvatski košarkaš Mario Hezonja nalazi se na prekretnici karijere.

Izvor: EPA/JUANJO MARTIN

Hrvatski reprezentativac Mario Hezonja po svemu sudeći nastaviće karijeru u NBA ligi. Iako ima dugoročni ugovor sa Real Madridom, odlazak Serđa Skariola i dolazak Pedra Martineza naveo ga je da razmišlja o povratku na najveću scenu gdje je već igrao za Orlando, Njujork i Portland.

Ova opcija se spominjala skoro svakog ljeta, ali ovog je odlazak izvesniji zbog radikalnih promjena unutar kluba. Hezonja ima sjajnu sezonu iza sebe, bio je ključna figura španskog velikana, ali celokupna godina je neuspešna za Real koji nije uspio da osvoji nijedan trofej.

Hrvat ima dugoročni ugovor sa Real Madridom do 2029. godine, ali on uključuje klauzulu o NBA ligi. Ukoliko se odluči za taj korak, na račun Reala će leći 850.000 dolara.

Kako prenosi "Basketnjuz", njegov odlazak iz Madrida je nikad izvjesniji i svim snagama pokušava da pronađe novi angažman u Americi. Već su uspostavljeni inicijalni kontakti, mada za sada nije poznato sa kim pregovara...

Mario je u Evroligi je prosječno bilježio 13,3 poena, 4,1 skok i 2,4 asistencije za 23 minuta po utakmici i spreman je da se još jednom okuša u NBA ligi.

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