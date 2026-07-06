logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Više nisu šuplje priče: Mario Hezonja napušta Real i želi samo jedno

Više nisu šuplje priče: Mario Hezonja napušta Real i želi samo jedno

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Hrvatski košarkaš Mario Hezonja nalazi se na prekretnici karijere.

Mario Hezonja napušta Real i ide u NBA Izvor: EPA/JUANJO MARTIN

Hrvatski reprezentativac Mario Hezonja po svemu sudeći nastaviće karijeru u NBA ligi. Iako ima dugoročni ugovor sa Real Madridom, odlazak Serđa Skariola i dolazak Pedra Martineza naveo ga je da razmišlja o povratku na najveću scenu gdje je već igrao za Orlando, Njujork i Portland.

Ova opcija se spominjala skoro svakog ljeta, ali ovog je odlazak izvesniji zbog radikalnih promjena unutar kluba. Hezonja ima sjajnu sezonu iza sebe, bio je ključna figura španskog velikana, ali celokupna godina je neuspešna za Real koji nije uspio da osvoji nijedan trofej.

Hrvat ima dugoročni ugovor sa Real Madridom do 2029. godine, ali on uključuje klauzulu o NBA ligi. Ukoliko se odluči za taj korak, na račun Reala će leći 850.000 dolara.

Kako prenosi "Basketnjuz", njegov odlazak iz Madrida je nikad izvjesniji i svim snagama pokušava da pronađe novi angažman u Americi. Već su uspostavljeni inicijalni kontakti, mada za sada nije poznato sa kim pregovara...

Mario je u Evroligi je prosječno bilježio 13,3 poena, 4,1 skok i 2,4 asistencije za 23 minuta po utakmici i spreman je da se još jednom okuša u NBA ligi.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

01:05
Duel Hezonje i Vašingtona i trojka odluke Feliza na Partizan Real
Izvor: TV Arena sport
Izvor: TV Arena sport

Možda će vas zanimati

Tagovi

Mario Hezonja KK Real Madrid NBA liga košarka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC