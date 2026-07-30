Borac čeka dvomeč sa Bjelorusima, ali i 3. avgust: Evo ko je na listi mogućih rivala za plej-of Konferencijske lige!

Fudbaleri Borca će u ponedjeljak (3. avgust) saznati ime potencijalnog rivala u plej-ofu za mjesto u glavnoj fazi Konferencijske lige.

Izvor: FK Borac

Fudbaleri Borca izborili su plasman u treće kolo kvalifikacija za Konferencijsku ligu, u kojem će se sastati sa ML Vitebskom.

Aktuelni šampion Bjelorusije opravdao je ulogu favorita i u drugom odmjeravanju snaga sa Sutjeskom iz Nikšića. Nakon što je na neutralnom terenu u mađarskom Mezokevešdu bilo 3:0 za Bjeloruse, večerašnji meč u Crnoj Gori završen je rezultatom 1:1.

Tako će se Borac i ML Vitebsk naći u borbi za plasman u plej-of, 6. avgusta u Banjaluci i sedam dana kasnije u Mađarskoj bez prisustva publike, a tri dana prije prve utakmice saznaće sa kim bi ukrstili koplja u posljednjoj rundi prije ligaške faze.

S obzirom na koeficijent koji imaju crveno-plavi na ino-sceni (13.125), pobjednik ovog dvomeča imaće povlašten status prilikom "plesa kuglica", koji je zakazan za 3. avgust u 14.00 časova u Nionu.

Na listi potencijalnih rivala izabranika Vinka Marinovića nalaze se jedan pobjednik dvomeča trećeg kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu i četiri poražena tima iz dvomeča trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope, a to su:

- pobjednik dvomeča Flora (Estonija) – Inter Klub d'Eskaldes (Andora),

- poraženi iz dvomeča Leh (Poljska) – KI Klaksvik (Farska Ostrva).

- poraženi iz dvomeča Tun (Švajcarska) – Vikingur (Island),

- poraženi iz dvomeča Larn (Sjeverna Irska) – Iberija 1999 (Gruzija),

- poraženi iz dvomeča Šamrok Rovers (Irska) – Egnatija (Albanija).

Utakmice plej-ofa igraju se 20. i 27. avgusta.

NOSIOCI: pobjednik dvomeča Tre Fiori (San Marino) – Drita (tzv. Kosovo), pobjednik Borac (BiH) – ML Vitebsk (Bjelorusija), pobjednik dvomeča Riga (Letonija) – ETO Đer (Mađarska), poraženi iz dvomeča Linkoln Red Imps (Gibraltar) – Omonija (Kipar) i poraženi iz dvomeča KuPS (Finska) – Univerzitatea Krajova (Rumunija)

NENOSIOCI: pobjednik dvomeča Flora (Estonija) – Inter Klub d'Eskaldes (Andora), poraženi iz dvomeča Leh (Poljska) – KI Klaksvik (Farska Ostrva), poraženi iz dvomeča Tun (Švajcarska) – Vikingur (Island), poraženi iz dvomeča Larn (Sjeverna Irska) – Iberija 1999 (Gruzija) i poraženi iz dvomeča Šamrok Rovers (Irska) – Egnatija (Albanija)

(mondo.ba, D. Šutvić)

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