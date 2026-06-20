Počinje borba za Hezonjin potpis: Hrvat napušta Real Madrid

Real Madrid i Mario Hezonja prekidaju saradnju, prenose španski mediji.

Izvor: MN PRESS

Hrvatski košarkaš Mario Hezonja ponovo bi mogao da bude najtraženija roba na tržištu u Evropi! Po pisanju španskih medija, sve je spremno za rastanak jednog od najboljih igrača Evrolige i Real Madrida, kluba u kojem je igrao tokom posljednje četiri godine - iako je svojevremeno bio član Barselone.

Iako Hezonja ima ugovor do 2029. godine, "Marka" tvrdi da će se Hrvat i Real rastati tokom ovog ljeta jer se u Madridu priprema velika rekonstrukcija. Nakon sezone u kojoj nije osvojen trofej, čelnici Reala odlučili su da podvuku crtu i zatim naprave krupne promjene koje uključuju i rastanak sa brojnim igračima iz aktuelnog igračkog kadra.

Navodno, Real Madrid je već počeo da traži zamjenu za hrvatskog košarkaša koji je bio jedan od nosilaca igre. Istovremeno će novi klub tražiti i Hezonja, kojem ponuda sigurno neće faliti tokom ovog ljeta. On se u prethodnom periodu povezivao sa povratkom u NBA, a za njega su se interesovali i timovi poput Dubaija i Hapoela iz Tel Aviva.

Posebno zanimljiv odnos Mario Hezonja ima sa Partizanom, kojem se povremeno "nudio" i koji je povremeno "osluškivao" situaciju sa njegovim ugovorom. Navijači su ga često pozdravljali aplauzima, a on je uvijek lijepo govorio o atmosferi koju prave pristalice crno-bijelih.

Tokom karijere Mario Hezonja je igrao za Barselonu, Orlando, Njujork i Portland, a zatim Panatinaikos, Uniks i Real Madrid. Sa madridskim timom osvojio je Evroligu, a u karijeri ima i četiri šampionske titule u Španiji, dva Kupa Kralja, dva superkupa Španije, duplu krugu u Grčkoj i gomilu individualnih priznanja.

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