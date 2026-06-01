Mario Hezonja MVP španske lige: Treneri dali najviše glasova drugom igraču

Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Lider Real Madrida dobio prestižno priznanje poslije svoje istorijske sezone.

Mario Hezonja MVP španske lige Izvor: Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia

Mario Hezonja stavio je tačku na istorijski regularni dio sezone osvajanjem nagrade za MVP-ja Liga Endese za sezonu 2025/26, u kampanji u kojoj je igrao najbolju košarku u karijeri i postao lider Real Madrida, koji je završio na prvom mjestu tabele.

As Real Madrida (31) proglašen je za MVP-a špance Lige Endesa ili ACB lige. Igrao je najbolje u karijeri, postao lider "kraljevskog kluba" i bio je prvi u izboru igrača i novinara. U glasovima trenera je zauzeo drugo mjesto sa 24 glasa, iza plejmejkera Valensije Žana Montera (22), koji je sakupio 34 glasa.

Zanimljivo je da su navijači glasali putem zvanične aplikacije i tu je najviše glasova dobio krilni centar Granade, takođe hrvatski košarkaš Luka Božić (22). Hezonja je u tom izborio podijelio drugo mjesto sa plejmejkerom Mursijem, Davidom Dedžulijusom (26).

Hezonja je odigrao jednu od najimpresivnijih partija u istoriji lige, kada je protiv Mursije ubacio 40 poena, uz 11 skokova i šest asistencija, za indeks korisnosti 53. Postao je tek četvrti igrač u 21. vijeku koji je ostvario takav indeks, poslije Luisa Skole, Pita Majkla i Silvena Landsberga.

Dominirao cijele godine

Ujedno, bila je to i najbolja individualna partija igrača Reala u prvenstvu u ovom vijeku! Čak četiri puta je postigao više od 25 poena, što je bio njegov rekord do ove sezone. Takođe, plej-of je dočekao kao treći najbolji strijelac lige sa prosjekom od 17,5 poena. Ispred njega su bili samo DeDžulijus (17,8) i Timote Luvavu-Kabaro (18,7).

U Evroligi je malo nedostajalo da sa Realom ponovo postane šampion u finalu protiv Olimpijakosa, u kojem su mnogi osporavali odluke hrvatskog sudije Sretena Radovića u korist Grka. Jedna od njih, nedosuđeni faul pri šutu za tri poena, bila je upravo u situaciji u kojoj je Hezonja šutirao.

Kako Real stoji u Španiji?

Na čelu sa Hezonjom, Rel Madrid prvi je na tabeli španske lige pred plej-of, sa skorom 26-8, ispred Valensije, Baskonije i Mursije, koji imaju skor 25-9. Slijede petoplasirana Barselona 24-10, Huventud 22-12, Bilbao 19-15 i Tenerife, sa skorom 18-16. Upravo će Tenerife biti Realov rival na početku plej-ofa, dok je prva ispod crte Unikaha, koja se rastaje sa svojim trenerom Ibonom Navarom, potencijalnim šefom struke Crvene zvezde.

