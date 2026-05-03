Šuterska klinika Marija Hezonje: Ubacio 40 poena i osam trojki u obračunu u podne

Hrvatski košarkaš Mario Hezonja odigrao je svoj najbolji meč ove sezone, možda i jedan od najboljih u karijeri. U "matine" terminu od 12 časova, klasilčnom za špansku košarku, Hezonja je ubacio čak 40 poena i vodio je svoj Real Madrid do važne pobjede nad trećeplasiranom Mursijom poslije produžetka.
Na kraju posljednje četvrtine bilo je 114:114 i upravo je Hezonja kriv što nije riješio meč u korist Real Madrida u 40 minuta pošto je promašio slobodno bacanje, ali se ispravio u dodatnih pet minuta kada je samo jedan tim postojao na terenu.
Hezonja je u regularnom dijelu utakmice dao 32 poena, pa još osam u produžetku, dok je važno istaći da je trojke šutirao 8/12. Imao je takođe i 11 skokova i šest asistencija, a izvukao je i šest faulova svog protivnika. Na kraju kada se podvuče crta, Hezonja je imao indeks korisnosti 53 za pola sata na terenu.
Iako je imao ove sezone "uspona i padova", kako u formi, tako i u odnosu sa Serđom Skariolom, ovo je svakako odlična vijest za Real Madrid pred najvažnije mečeve u sezoni jer je Real Madrid na pobjedu daleko od fajnal-fora (vodi 2:0 protiv Hapoela).
Osim njega sjajan meč odigrao je Trej Lajls sa 26 poena i 10 skokova, dok su dvocifreni bili Abalde sa 14, Garuba sa 11 i Maledon sa 10. Što se tiče Mursije, nju je predvodio Dejvid Dedžulijus sa 27 poena, Kelan Martin je ubacio 22, a poen manje Majk Forest.
