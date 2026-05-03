Šuterska klinika Marija Hezonje: Ubacio 40 poena i osam trojki u obračunu u podne

Hrvatski košarkaš Mario Hezonja odigrao je fantastičan meč, postigavši 40 poena uz osam trojki, čime je pomogao Real Madridu da pobijedi Mursiju.

Hrvatski košarkaš Mario Hezonja odigrao je svoj najbolji meč ove sezone, možda i jedan od najboljih u karijeri. U "matine" terminu od 12 časova, klasilčnom za špansku košarku, Hezonja je ubacio čak 40 poena i vodio je svoj Real Madrid do važne pobjede nad trećeplasiranom Mursijom poslije produžetka.

Na kraju posljednje četvrtine bilo je 114:114 i upravo je Hezonja kriv što nije riješio meč u korist Real Madrida u 40 minuta pošto je promašio slobodno bacanje, ali se ispravio u dodatnih pet minuta kada je samo jedan tim postojao na terenu.

Hezonja je u regularnom dijelu utakmice dao 32 poena, pa još osam u produžetku, dok je važno istaći da je trojke šutirao 8/12. Imao je takođe i 11 skokova i šest asistencija, a izvukao je i šest faulova svog protivnika. Na kraju kada se podvuče crta, Hezonja je imao indeks korisnosti 53 za pola sata na terenu.

Iako je imao ove sezone "uspona i padova", kako u formi, tako i u odnosu sa Serđom Skariolom, ovo je svakako odlična vijest za Real Madrid pred najvažnije mečeve u sezoni jer je Real Madrid na pobjedu daleko od fajnal-fora (vodi 2:0 protiv Hapoela).

Osim njega sjajan meč odigrao je Trej Lajls sa 26 poena i 10 skokova, dok su dvocifreni bili Abalde sa 14, Garuba sa 11 i Maledon sa 10. Što se tiče Mursije, nju je predvodio Dejvid Dedžulijus sa 27 poena, Kelan Martin je ubacio 22, a poen manje Majk Forest.



