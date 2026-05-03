logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Šuterska klinika Marija Hezonje: Ubacio 40 poena i osam trojki u obračunu u podne

Šuterska klinika Marija Hezonje: Ubacio 40 poena i osam trojki u obračunu u podne

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Hrvatski košarkaš Mario Hezonja odigrao je fantastičan meč, postigavši 40 poena uz osam trojki, čime je pomogao Real Madridu da pobijedi Mursiju.

Mario Hezonja postigao 40 poena Izvor: Alba Pacheco / Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia

Hrvatski košarkaš Mario Hezonja odigrao je svoj najbolji meč ove sezone, možda i jedan od najboljih u karijeri. U "matine" terminu od 12 časova, klasilčnom za špansku košarku, Hezonja je ubacio čak 40 poena i vodio je svoj Real Madrid do važne pobjede nad trećeplasiranom Mursijom poslije produžetka.

Na kraju posljednje četvrtine bilo je 114:114 i upravo je Hezonja kriv što nije riješio meč u korist Real Madrida u 40 minuta pošto je promašio slobodno bacanje, ali se ispravio u dodatnih pet minuta kada je samo jedan tim postojao na terenu.

Hezonja je u regularnom dijelu utakmice dao 32 poena, pa još osam u produžetku, dok je važno istaći da je trojke šutirao 8/12. Imao je takođe i 11 skokova i šest asistencija, a izvukao je i šest faulova svog protivnika. Na kraju kada se podvuče crta, Hezonja je imao indeks korisnosti 53 za pola sata na terenu. 

Iako je imao ove sezone "uspona i padova", kako u formi, tako i u odnosu sa Serđom Skariolom, ovo je svakako odlična vijest za Real Madrid pred najvažnije mečeve u sezoni jer je Real Madrid na pobjedu daleko od fajnal-fora (vodi 2:0 protiv Hapoela).

Osim njega sjajan meč odigrao je Trej Lajls sa 26 poena i 10 skokova, dok su dvocifreni bili Abalde sa 14, Garuba sa 11 i Maledon sa 10. Što se tiče Mursije, nju je predvodio Dejvid Dedžulijus sa 27 poena, Kelan Martin je ubacio 22, a poen manje Majk Forest.



Standings provided by Sofascore

Možda će vas zanimati

Tagovi

Mario Hezonja KK Real Madrid ACB liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC