Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana.

Trese se Evroliga: Zek Ledej i Mario Hezonja stižu u paketu

Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Nekadašnji košarkaš Partizana Zek Ledej mogao bi da se vrati u Izrael gdje je igrao na startu karijere.

Olimpija iz Milana je protraćila još jednu sezonu u Evroligi, pa može da se okrene košarkaškoj pijaci. Nekoliko imena se dovodi u vezu sa "manekenima", ali biće i odlazaka. Na izlaznim vratima je već viđen nekadašnji košarkaš Partizana Zek Ledej koji je na meti Hapoela iz Tel Aviva.

Kako prenosi MozzartSport, Zek Ledej je zajedno sa Marijom Hezonjom iz Real Madrida velika želja izraelskog kluba. Krilnom centru ističe ugovor na kraju sezone i tu ne bi trebalo da postoje prepreke, ali Hrvat ima dugogodišnji ugovor sa španskim velikanom i što će biti daleko zahtjevniji posao za čelnike Hapoela.

Olimpija ima svoje mete

Iako italijanski mediji pišu da će u Milanu pokušati da zadrže Ledeja, trenutno su veće šanse da napusti klub i vrati se u Izrael gdje je igrao na startu profesionalne karijere.

Navodno je Alek Piters na pragu Olimpije, a spominje se i povratak Donta Hola koji je po svemu sudeći završio svoju epizodu u Fenerbahčeu.

Nekadašnji košarkaš Partizana ove sezone prosječno bilježi 13,1 poena, 4,2 skoka i jednu asistenciju po utakmici u Evroligi i definitivno je jedan od najstandardnijih u timu.

Podsjetimo, njemu je ovo drugi mandat u Milanu, a između dvije italijanske epizode bio je dio tima Željka Obradovića koji je stigao do plej-ofa Evrolige. Osim Olimpije i Partizana, igrao je još za Olimpijakos, Žalgiris i Hapoel Gilbou.

