Brojna sportska takmičenja donose odluku da se posljednje kolo igra u isto vrijeme kako bi bilo manje prostora za kalkulaciju i kako bi se zadržali fer-plej i integritet. Evroliga je odlučila da pak mečeve 38. kola rasporedi u dva dana i pitali smo - zašto?

Izvor: MOURAD ALLILI / Sipa Press / Profimedia

Uoči posljednjeg kola regularnog dijela Evrolige bilo je mnogo nepoznanica i znamo da samo jedan rezultat može da napravi "ršum" na tabeli i da promijeni parove plej-ofa i plej-ina. Zbog toga, mnogi su se pitali zbog čega Evroliga nije jednostavno odlučila da sve utakmiceprosto stavi u isti termin?

Na taj način zadržan bi integritet takmičenja, smanjen bi bio prostor za kalkulacije, a umjesto toga dobili smo deset utakmica raspoređenih u dva dana. Tako recimo Crvena zvezda, koja je doživjela juče poraz od Real Madrida, mora da sačeka kraj svih današnjih utakmica (prije svega mečeve Monaka, Barselone i Panatinaikosa) kako bi znala koju poziciju od sedmog do desetog mjesta će zauzeti - odnosno da li će igrati kod kuće, na strani, da li ima jednu ili dvije šanse za prolaz dalje...

Ovo pitanje redakcija MONDA postavila je direktno Evroligi, potraživši odgovor da li je to uopšte izvodljivo u najjačem evropskom košarkaškom takmičenju, odnosno šta sprečava da se vodi istim principom recimo kao UEFA?

"Kao što ste možda primijetili, Evroliga postaje sve konkurentnija iz sezone u sezonu. Zapravo, zvanična poruka 'Every Game Matters' (Svaka utakmica je bitna, prim. aut.) zaista je realnost koju potvrđujemo još od prvog kola. To je nešto na šta je Evroliga veoma ponosna i predstavlja jedan od najvećih uspjeha u sportskoj industriji", poručuju iz Evrolige.

Vidi opis Pitali smo Evroligu za sporno posljednje kolo: Zašto svi klubovi ne igraju u isto vrijeme? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Atilano Garcia/SOPA Images / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: SOPA Images / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Alba Pacheco / Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: 900/Cordon Press / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: SOPA Images / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Alba Pacheco / Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Alba Pacheco / Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 8 8 / 8

"Dokazujemo koliko navijači vole da prate timove - ne samo svoj - kako se bore do posljednjeg trenutka za plasman u narednu fazu. To je jedan od razloga zašto Evroliga odlučuje da utakmice posljednjeg kola emituje u različitim terminima, kako bi navijači širom svijeta mogli da prate, uživaju i budu oduševljeni što većim brojem mečeva, jer niko ne želi da propusti bilo kakvu akciju."

"Podrazumijeva se da je integritet timova Evrolige, uključujući sve igrače i stručni štab, apsolutno čvrst, a njihov profesionalizam van svake sumnje", poručuju iz sjedišta Evrolige za MONDO i zaključuju: "Takođe želimo da znate da se Evroliga pozitivno razvija i unapređuje svoje proizvode i usluge namijenjene navijačima i partnerima, zahvaljujući stalnoj analizi i evaluaciji svakog segmenta, zajedno sa kontekstom u kojem živimo, što nam omogućava da donosimo prave odluke u pravom trenutku."

Šta još Zvezda čeka?

Izvor: Fabrizio Carabelli / SOPA / Sipa Press / Profimedia

S obzirom na to da je Zvezda porazom od Real Madrida izgubila sve šanse da se plasira u najboljih šest, samim tim i direktno u plej-of, preostaje joj da se osvrne za scenarije za plasman od sedmog do desetog mjesta.