"Pogledajte Zvezdu i Partizan, to nije dobro": Pešić bez pardona o "večitima" i velikom problemu Srbije

Legendarni košarkaški trener Svetislav Pešić govorio je o budućnosti srpske košarke, o Zvezdi i Partizanu, ali i o titulu sa Barselonom 2003.

Jedan od najboljih trenera svih vremena Svetislav Pešić donio je odluku da se poslije aktuelne sezone povuče iz trenerskog posla. Riječ je o jednoj od najbogatijih košarkaških karijera, a Pešić je nekoliko sati pred posljednji evropski meč riješio da se obrati medijima. Tim povodom govorio je o raznim dešavanjima, pa i o Srbiji, Zvezdi, Partizanu i budućnosti "orlova".

Posljednji meč, simbolično, odigraće protiv kluba sa kojim je bio šampion Evrolige - Barselone. Bilo je to 2003. A sad, 2026. od 20.30 Bajern, će odigrati poslednji meč 38. kola elitnog takmičenja.

"Barselona ima mnogo uspona i padova, ali ako igraju na 100 odsto, mogu da pobijede svaki tim. Motivisani smo, kao i uvijek kada se igra protiv velikih klubova - igrači imaju dodatni motiv i sigurno ćemo pokušati da igramo našu košarku. Ipak, favorit je Barselona. Kada sam se vratio u Bajern, nisam znao da će posljednja utakmica ligaškog dijela biti protiv Barselone. Barselona će uvijek biti u mom srcu, iz mnogo razloga. Prije svega zato što sam se ovdje uvijek osjećao kao kod kuće. I u prvom i u posljednjem mandatu imao sam podršku navijača - ne svih novinara - ali za mene je jednostavno: ja sam čovjek koji govori ono što vidi i istinu, čak i kada je to ponekad teško. To je moj karakter i način komunikacije sa novinarima, porodicom i igračima. Nekad kažu da je Pešić težak… i to je tačno", rekao je Pešić medijima, a prenio "Eurohoops".

Pešić se potom osvrnuo i na prvi period u Barseloni i sezonu 2003. godine, kada je klub osvojio prvu Evroligu: "Iako smo igrali u Palau Sant Žordiju, 15.000 navijača nam je davalo podršku. Imali smo veoma dobar tim: Navaro, Bodiroga, Jaka Lakovič, Duenjas, Fućka... Izbalansiran tim između startera i klupe. Ta sezona je bila jedina u mojoj karijeri bez povreda. To je vrlo zanimljivo. Uvijek smo imali nešto, ali ništa ozbiljno što bi nekoga spriječilo da igra.

Kako to objasniti? Nije bilo manje utakmica - igrali smo 85 mečeva jer smo stalno dolazili do završnica. Sjećam se, 21. juna moja supruga je punila 50 godina, a dva dana kasnije igrali smo treću utakmicu finala protiv Valensije, koju smo dobili 3:0 i osvojili ACB ligu. Mislim da je to stvar koncentracije igrača, želje za pobjedom i odgovornosti. Živjeli smo godinu bez privatnog života - porodica da, večere sa prijateljima poslije utakmica, ali košarka, košarka i košarka. Imali smo i sjajan medicinski tim, sa Tonijem Boveom. Imali smo i odličnog predsjednika Salvadora Alemanija", rekao je Pešić.

Evroliga nije moderna košarka

"Ako analizirate kako se igra Evroliga, to nije moderna košarka. Ne možete igrati modernu košarku ako morate da pobjeđujete svaki dan, ako se vaš roster ne mijenja. Pogledajte Barselonu sada - sjajni igrači sa kvalitetom i iskustvom. Da li Barsa ima budućnost sa ovim igračima? Barsa mora da razmišlja unaprijed i da pronađe igrače, da osvježi tim. U Evropi je sada veoma teško, zbog NCAA koledža. Kako možemo motivisati mlade igrače da ostanu ovdje? Samo ako im damo prilike.

Ko je spreman da vjeruje mladim igračima ako možete da preživite samo ako pobjeđujete? Barsa ima odličnog trenera, klupskog trenera sa velikim međunarodnim iskustvom - i on to može. On može da donese revolucionarne odluke i da igra jednu ili dvije sezone bez velikih rezultata. To je budućnost Barse - ne kupovati igrače svake godine i sanjati Fajnal-for. Morate da investirate i budete strpljivi. Barsa je u dobroj situaciji sa trenerom... ako ostane. I mislim da bi trebalo da ostane, da Barseloni da svoje najbolje godine kao trener. Barsa je njemu pomogla - sada on mora da pomogne Barsi."

"NBA neće igrati ovdje. NBA, FIBA i Evroliga pokušavaju da naprave novo takmičenje. Ne znamo ko će se priključiti, ali ne treba da razmišljamo o NBA u Evropi. To ne znači da NBA dolazi ovdje. Ja imam 77 godina - do svoje 90. ne mislim da će NBA igrati u Evropi. Vjerujem da će novo takmičenje doći u narednim godinama. I po meni, bolje zajedno. Evroliga je veliko takmičenje, najbolja liga poslije NBA. Želi da se poboljša, ali mnogo stvari u Evropi je drugačije nego u Americi - na primjer porezi. Nije isto u Italiji, Njemačkoj, Francuskoj ili Španiji kao u Turskoj, Srbiji ili Rusiji. Evropa je drugačija - različite kulture, istorije, tradicije, jezici. Napraviti jedinstvenu ligu nije lako. Ali po mom mišljenju, FIBA, Evroliga i NBA moraju da komuniciraju i da naprave takmičenje za budućnost košarke."

Nedostaje samo zlato sa Igara. "Osvojio sam sva FIBA takmičenja u svakoj kategoriji - evropska, svjetska, kadetska, juniorska, seniorska… sve. Preuzeo sam reprezentaciju Srbije da osvojim Olimpijske igre. Imali smo veliku priliku da pobijedimo Sjedinjene Države, ali smo izgubili u posljednja dva minuta. Osvojili smo bronzu, ali to mi nedostaje... iako se nikad ne zna."

Jokić je fenomen

"Kada ljudi govore o velikim igračima, neki misle da se pobjeđuje talentom. Definitivno ne. Mesi? Mesi trenira. Bodiroga? Dolazio je posljednji na trening i odlazio prvi. Ali ako bi trenirao jedan sat, sat i po - koliko god - sve je bilo samo koš. U 'tri na tri', 'četiri na četiri', svejedno: uvijek da se pobijedi.

Ili Jokić, na primjer. Fenomen. Svi pričaju o njegovoj statistici, ali Nikola Jokić je najbolji igrač na svijetu kada se igra za tim. Nikada nisam vidio igrača koji sve radi za tim - prije, tokom i poslije treninga. Ne samo utakmice. Sat i 45 minuta prije treninga reprezentacije, već je bio u sali. Trenirali smo sat i po i kada su svi završili, on je nastavio da trenira. Ako trening nije važan, onda nemojte ni da trenirate. Ali morate da trenirate. Talenat je talenat, ali ako ne radite, može postati teret."

Srbija je zemlja košarke, ali...

Sad već bivši selector, analizirao je i domovinu. Posebno Crvenu zvezdu i Partizan.

"Srbija je košarkaška zemlja - tradicija, istorija, igrači, treneri, rezultati... Ali Srbija je jedina zemlja bez nacionalne lige. Mi smo jedina velika košarkaška zemlja koja nema domaće prvenstvo. Imamo ABA ligu, jedinu ligu na svijetu ili bar u Evropi u kojoj možete igrati sa 12 stranaca. Sve ostale lige imaju pravila poput '6+6, 7+5 ili 5+7'. U Crvenoj zvezdi, ko zna koliko ima stranaca, u Partizanu isto tako. Budućnost košarke u Srbiji je veliki znak pitanja. Mega? To je biznis. I oni ne igraju samo sa srpskim igračima. Miško Ražnatović je uradio sjajan posao za Evropu - za Srbiju, ne znam. Za Evropu i za svoj biznis, da", zaključio je Svetislav Pešić.