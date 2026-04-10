"Nešto čudno sam primijetio u Evroligi": Mario Hezonja rekao šta mu je na duši

Hrvatski reprezentativac Mario Hezonja istakao je da mu djeluje da atmosfera više nije ista u Evroligi, čak ni pred "najvatrenijim" navijačima kakvi su Olimpijakosovi ili Fenerbahčeovi.

Izvor: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

Često se za razliku između NBA lige i Evrolige navodi da su navijači u Evropi mnogo strastveniji, bučniji, uključeniji u košarkaške utakmice, ali hrvatski reprezentativac Mario Hezonja sada ističe da je primijetio da se i to mijenja. Doduše, ne kod svih, nego onih koji su među najvatrenijima.

Odmah poslije pobjede Real Madrida na gostovanju Fenerbahčeu (74:69), Mario Hezonja je objavio zanimljivu stvar koja će bez ikakve sumnje uvrijediti dvije navijačke grupe u Evropi, ali nije postavio loše pitanje.

These last 2 games against top fan bases Olympiacos and Fenerbahçe I notice a lot of empty seats and the atmospheres are not as good as they used to be 10 years ago when we played against them. Something has changed. Thoughts? — Mario Hezonja (@mariohezonja)April 9, 2026



"U ove posljednje dvije utakmice protiv klubova sa velikim navijačkim bazama - Olimpijakosa i Fenerbahčea - primijetio sam dosta praznih mjesta i atmosfera nije kao što je bila prije 10 godina kada smo igrali protiv njih. Nešto se promijenilo. Šta mislite o tome?", upitao je Mario Hezonja.

Jasno je da je ovim hteo da kaže da strast navijača nije ista kao što je to bilo ranije, a navijači su mu dali zanimljive odgovore. Od toga da su razlozi ekonomske prirode, da su karte Evrolige sve skuplje i da ljudi nemaju da plate 19 utakmica godišnje, druga da su navijače zamijenili oni koji imaju više novca i za njih je to samo "događaj", treći kažu da je problem što se igrački kadar svakog tima mijenja za 50-70 odsto i navijači nemaju za koga da se vežu...

Šta vi mislite da je razlog? Pišite nam u komentarima da li se slažete s Marijom Hezonjom.

Hezonji dosadila Evroliga?

Interesantno je da ovo zapažanje Marija Hezonja dolazi usred priče da bi mogao da ode iz Evrolige. Nekadašnji peti pik sa NBA drafta navodno je zainteresovan da se iduće godine opet okuša u najjačoj ligi svijeta, bez obzira na to što je u 32. godini. To bi bilo pravo iznenađenje, ali sa takvim scenario upoznati su i u njegovom Real Madridu.

On ima "izlaznu klauzulu" za NBA i nada se da bi ovog ljeta neko mogao da je aktivira, dok se takođe spominjalo interesovanje Dubaija, Panatinaikosa...

Mario Hezonja (31) je još 2015. godine otišao u NBA ligu, kao peti pik na draftu. Igrao je za Orlando tri godine, pa kratko za Njujork Nikse i Portland, da bi se 2021. vratio u Evropu gdje je igrao zatim za PAO, pa Uniks i Real Madrid u kome je od 2022. godine.