Poznati hrvatski košarkaš Mario Hezonja planira da se u 32. godini vrati u NBA ligu.

Hrvatski reprezentativac Mario Hezonja mogao bi ovog ljeta da napusti Real Madrid, gdje nije zadovoljan. Nije to prvi put da se priča o Hezonjinom nezadovoljstvu, ali čini se da je sada najozbiljniji, što je potvrdio i njegov trener Serđo Skariolo kod koga je ove sezone igrao vrlo dobro i konstantno. I s kojim se doduše svađao.

Oko njega pak stalno "obigravaju" drugi klubovi iz Evrolige, spominjali su se Partizan, Panatinaikos, pa čak i Dubai koji ga je želio u svojim redovima, ali na kraju izgleda ništa od igranja u ABA ligi - njega zanima NBA.

Nedavno je njegov agent Miško Ražnatović naveo da Hezonja ima "izlaznu klauzulu" za NBA ligu i da zbog toga nije isključeno da se opet oproba u najjačem košarkaškom takmičenju: "Ovdje su svi profesionalci. Mario ima opciju za NBA ligu ovog ljeta i toga smo svi svjesni. Igra dobro ove sezone, tako da ne znam kakvu će odluku donijeti. Trenutno smo fokusirani na sadašnjost. Klub radi naravno tokom cijele godine, ali na ljeto gradimo tim, tako da je to pitanje zapravo za klub", rekao je Skariolo poslije pobjede Real Madrida nad Andorom (97:90).

Mario Hezonja (31) je još 2015. godine otišao u NBA ligu, kao peti pik na draftu. Igrao je za Orlando tri godine, pa kratko za Njujork Nikse i Portland, da bi se 2021. vratio u Evropu gde je igrao za PAO, pa Uniks i Real Madrid u kome je od 2022. godine.

S tom pobjedom, Real Madrid je ostao prvi na tabeli (ima samo dva poraza u 25 kola), a Hezonja se nije proslavio sa samo tri poena (1/8 iz igre), pet skokova i šest asistencija.

Sada "kraljevskom klubu" preostaju ozbiljne bitke za plej-of Evrolige, gdje ga ove nedjelje čekaju teška gostovanja i to protiv Olimpijakosa i Fenerbahčea, dok u posljednjem kolu dočekuje Crvenu zvezdu koja se bori za plej-in. Paralelno sa tim mora da igra i špansko prvenstvo, zbog čega Skariolo diže glas.

"Biće utakmica u kojima ćemo morati da progledamo kroz prste nekim stvarima, jer ovdje liga ne pomaže timovima u plej-ofu Evrolige. U nekim drugim zemljama prave pauze ili malo prilagođavaju raspored. U tom trenutku moraćemo da donosimo još drastičnije odluke, zbog čega je važno da zadržimo ovu prednost i usmjerili našu snagu ka Evroligi", naglasio je poznati italijanski trener.

