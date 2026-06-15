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"Htio je da igra za Tunis, ja mu nisam dao": Jasin plakao zbog gola domovini, morao je da je izda zbog oca

"Htio je da igra za Tunis, ja mu nisam dao": Jasin plakao zbog gola domovini, morao je da je izda zbog oca

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Jasin Ajari je htio da igra za Tunis, ali je na nagovor oca obukao dres Švedske. I sada je Tunisu dao dva gola.

Jasin Ajari dao dva gola Tunisu Izvor: Martin Zabala / Xinhua News / Profimedia

Jasin Ajari je glavna priča Mundijala! Mladi 22-godišnji vezista selekcije Švedske dao je prvi gol na meču u 7. minutu i na kraju je pogodio za konačnih 5:1, a poslije utakmice se izvinjavao rivalima.

Razlog za to je što je on zapravo htio da igra za Tunis! Njegov otac Azuz je Tunišanin, dok je majka Amina iz Maroka. Ponikao je u AIK-u, a od 2019. godine je igrao za mlađe selekcije Švedske.

Tunis ga je zvao za Svjetsko prvenstvo 2022. godine i on je prvobitno taj poziv prihvatio. A onda ga je otac ubijedio da ipak sačeka debi za "A" tim Švedske.

"Moj sin je htio da igra za Tunis, ali sam ga zamolio da nastavi da igra za Švedsku, pošto je to država koja ga je prihvatila i razvila", rekao je Azuz Ajari za "Aftonbaldet".

Jasin Ajari je nakon odlaska iz AIK-a došao u Brajton, koji ga je slao na pozajmice u Koventri i Blekburn, a 2023. je debitovao za seniorski tim Švedske. Sada je dao dva gola na Mundijalu i na 22 meča ima pet postignutih pogodaka. Postao je najmlađi igrač Švedske koji je postigao gol na Svjetskom prvenstvu u posljednjih 36 godina.

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Tagovi

Mundijal 2026 Švedska Tunis

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