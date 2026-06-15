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Zaboravljeni igrač Partizana na Mundijalu: Bio je previše dobar i skup da bi ga crno-bijeli kupili

Zaboravljeni igrač Partizana na Mundijalu: Bio je previše dobar i skup da bi ga crno-bijeli kupili

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Denil Kastiljo je nakon odlaska iz Partizana obukao dres Ekvadora i sada je na Mundijalu.

Bviši fudbaler Partizana igra za Ekvador na Mundijalu Izvor: Angela Weiss / AFP / Profimedia/MN Press

Vidjeli smo kako sjajne scene, tako i fantastičan gol i novo pravilo na meču prvog kola grupne faze Mundijala između Ekvadora i Obale Slonovače, a vidjeli smo i Denila Kastilja!

Sada su već svi zaboravili da je ovaj vezista nastupao za Partizan, ali je zapravo Ekvadorac ostavio odličan utisak u Beogradu. Stigao je na pozajmicu, zakrpio rupu u sredini terena, ali kasnije nije imao Partizan novca da ga dovede. Sada se našao u 26 igrača na spisku selektora Sebastijana Bekaćećea, mada u prvom meču na turniru nije dobio priliku. 

Ko je Denil Kastiljo?

Zadnji vezini iz Ekvadora je počeo karijeru u timu LDU iz Kita, a onda ga je kupio Šahtjor. Poslat je na pozakmicu u Partizan u nakon šest mjeseci u Beogradu kupio ga je Mitlijand za 4.000.000 evra. Nakon toga zaigrao je od 2025. godine za nacionalni tim.

Sada su Moizes Kaisedo i Pedro Vite dobili priliku prije njega, ali moguće je da će u nastavku Mundijala Kastiljo zaigrati. Za sada je upisao pet nastupa za nacionalni tim.

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Tagovi

Mundijal 2026 Ekvador

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