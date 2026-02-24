Puklo u Realu: Hezonja se svađao sa Skariolom usred finala kupa

Mario Hezonja je prema navodima španskih medija jako nezadovoljan i nije u dobrim odnosima sa trenerom Serđom Skariolom.

Izvor: Dennis Agyeman / Zuma Press / Profimedia/EPA/JUANJO MARTIN

Baskonija je prvi put od 2009. godine osvojilai Kup Kralja i to sjajnom pobjedom nad Real Madridom u finalu, a na ovom meču su španski novinari vidjeli sve veće probleme u relaciji između Serđa Skariola i Marija Hezonje.

Iako ima dugogodišnji ugovor sa Real Madridom Hezonja sada kada je promijenio agenta i potpisao za "Beobasket" Miška Ražnatovića šuška se da želi da ode iz "kraljevskog kluba". Razlog za to je između ostalog i odnos sa Skariolom, a to na meču sa Baskonijom nije ni krio.

"Peti minut finala, Hezonja je odbio da se pozdravi sa Skariolom i raširio je ruke u znak protesta prema treneru. On je iznerviran jer ga je izveo, a bio je sa 5 poena u 5 minuta najbolji strijelac", napisao je španski novinar Ernest Masija.

Minut 5 de la final. Hezonja li ha negat la salutació a Scariolo i s’ha obert de braços en senyal de protesta manifesta cap al tècnic. Està empipat perquè l’ha canviat. Estava sent, amb 5 punts en 5 minuts, el màxim anotadorpic.twitter.com/gjalT7Icxu — Ernest Macià (@ernestmacia)February 22, 2026

Kako igra Hezonja?

U finalnom meču koji je Baskonija dobila 100:89 bio je najefikasniji u Realu sa 15 poena, koliko je imao i Andres Feliz. Ove godine u Evroligi bilježi 12,6 poena, 3,8 skokova i 2,1 asistenciju, tako da mu je statistika odlična.

Hezonja je dolaskom u Real napravio presedan, pošto je 30-godišnji Dubrovčanin ponikao u omladinskoj školi Barselone. Igrao je u Kataloniji do odlaska u NBA, a nakon neuspješne karijere u Americi vratio se i igrao za Panatinaikos i Uniks. Nakon toga je 2022. potpisao za Real Madrid.