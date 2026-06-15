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Slovenac donio Barseloni Ligu šampiona: Što je Dončić za Real i košarku, to je Makuc za Barsu i rukomet

Slovenac donio Barseloni Ligu šampiona: Što je Dončić za Real i košarku, to je Makuc za Barsu i rukomet

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Slovenija ima zaista nevjerovatne sportiste, a sada je izgleda Domen Makuc konačno sazrio. Postao je MVP F4 Lige šampiona.

Domen Makuc Izvor: Philipp Stevens / imago sportfotodienst / Profimedia

Barselona je rutinski savladala Fihse Berlin u finalu Lige šampiona37:34 (20:16), a trofej prvaka Evrope Kataloncima donio je Domen Makuc. Sjajni 26-godišnji slovenački srednji bek je na posljednjem meču za Barselonu odigrao najbolju utakmicu karijere i sa stilom odlazi u Kil. 

Makuc je proglašen za MVP-a ovog Fajnal-fora! Prvo je u meču sa Olborgom u polufinalu, u kome je Barselona pobijedila poslije produžetka, imao pet golova i tri asistencije, a onda je dan kasnije u finalu postigao pet golova, uz dva uspješna dodavanja. 

Odlazi kao kralj

Momak iz Postojne je počeo karijeru u Celju kod Alema Toskića, a zatim je 2020. došao u Barselonu u kojoj je igrao sve bolje i bolje prije nego što ga je povreda izbacila iz ritma u sezoni 2023/24 koju je skoro cijelu propustio. Sada napušta Barselonu, a kao srednji bek će ga zamijeniti Janus Dadi Smarason iz Pik Segeda.

Iako sa Fihseom nije osvojio Ligu šampiona, Matijas Gidsel je drugu godinu zaredom postao najbolji strijelac takmičenja. Sada je oborio rekord pošto je u ovoj godini dao 161 gol. 

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Tagovi

EHF Liga šampiona Rukomet RK Barselona Domen Makuc

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